Il sort de Koh Lanta et gifle Neymar et Messi

L'élimination du PSG face à Marseille en Coupe de France a mis en furie les supporters du club de la capitale. Et désormais, les stars parisiennes sont clairement dans le collimateur des fans, même les plus connus.

Participant à Koh Lanta, le jeu de TF1 dont il a été l’un des héros en 2015, Cédric Lucas est un fan absolu du Paris Saint-Germain. Et c’est peu dire que ce qu’il voit actuellement de son équipe préférée ne lui plaît pas du tout. Pour l'aventurier, il est désormais évident que l’effectif actuel ne représente plus vraiment les valeurs du PSG, du moins celles qui ont provoqué le fait qu’il soit devenu supporter du club de la capitale. Régulièrement invité par Paris United pour donner son avis sur les prestations du PSG, Cédric Lucas a accepté d’évoquer la désastreuse élimination parisienne mercredi soir au Vélodrome face à un Olympique de Marseille qui a marché sur la formation de Christophe Galtier. Désormais privé de son collier d’immunité, le Paris Saint-Germain est devenu une formation incontrôlable et pour l’ancien participant à Koh Lanta, il est temps d’éliminer des joueurs présents dans le casting parisien.

Neymar et Messi, c'est le cirque au PSG

Interrogé par Paris United, Cédric Lucas n’a pas fait dans la dentelle et il a dégaîné. « L’élimination contre l’OM ? Je ne suis pas très surpris, je m’attendais à ce match-là. C’est à l’image du PSG avec les stars à deux balles qu’on a depuis quelques années (…) La Coupe de France ne signifie absolument rien pour nos joueurs puisqu’ils s’en foutent de nos valeurs, de nos couleurs et de notre club. On parle de Neymar, on parle de Messi, ils n’en ont rien à cirer. L’histoire du PSG ils s’en foutent, l’antagonisme avec Paris, ils s’en carrent. Ils voyaient le match de Ligue des champions qui arrivent, ils ne pensaient qu’à une chose, ne pas se blesser. Ils ne viennent à Paris que pour la Ligue des champions, le reste, ils n’en ont rien à cirer. Même le match à Monaco, on va se mettre en mode danseuses. Ils veulent juste briller devant les caméras de la Ligue des champions. Pour nous c’est triste, car la Coupe de France a une histoire, on a vécu à travers cette épreuve quand on galérait en Championnat. Contre l’OM, cela a été une catastrophe, car ils n’avaient pas envie de le jouer, ils s’en foutent (…) Faut arrêter avec les Messi, Neymar », a prévenu l’ancien participant au jeu d’aventure de TF1, qui en a ensuite remis une couche en visant plus haut.

Car pour Cédric Lucas, si les joueurs sont les principaux coupables, il est obligatoire de mettre Christophe Galtier et Luis Campos dans le même panier. « En plus de Galtier, on nous a dit que Campos c’était la solution. Mais il a fait quoi ? Il nous a amené qui ? C’est un des pires qu’on ait eu jusqu’à maintenant. Au niveau du mercato, c’est le pire, il faut être lucide. Il n’a rien à faire là. Avec Galtier et Campos, on s’est fait berner (...) Galtier, il est fan de Messi, de Neymar, il est content. C'est très triste », fulmine l'aventurier, pas vraiment convaincu que le Paris Saint-Germain va s'en sortir cette saison que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Nasser Al-Khelaifi, le Denis Brogniart du PSG, va désormais devoir trancher et de savoir si sur cette équipe il n'en restera qu'un.