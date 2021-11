Icardi n'est plus footballeur, Wanda Nara trompe le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Représentante de Mauro Icardi, Wanda Nara a négocié un énorme salaire pour son attaquant de mari au Paris Saint-Germain. Du côté de Doha on peut crier à l'escroquerie.

Prêté par l’Inter au PSG lors du mercato 2019, Mauro Icardi a réussi une relativement bonne première saison avec le club de la capitale, au point même de reléguer sur le banc parisien un certain Edinson Cavani, buteur légendaire et chouchou des supporters. Leonardo a donc validé la décision de lever l’option d’achat à 70 millions d’euros de l’attaquant argentin en 2020, lequel est devenu l’un des cinq plus gros transferts de l’histoire de Paris. Avant de signer ce contrat qui le lie jusqu’en 2024 avec le PSG, Wanda Nara, qui gère les intérêts de Mauro Icardi en même temps qu’elle est son épouse, a obtenu de Nasser Al-Khelaifi qu’il paie l’international argentin près de 1 million d’euros par mois.

🔴🔵 Le @PSG_inside va officialiser l'achat définitif de Mauro #Icardi, il portera les couleurs parisiennes jusqu'en 2024, son salaire annuel de 10M€ avait été négocié l'été dernier lors du prêt. Bienvenido Mauro 🗼 🇦🇷 #psg pic.twitter.com/C7fW2Yfu77 — Paris United (@parisunited6) May 31, 2020

Un énorme pactole qui place là-aussi Icardi dans les meilleurs salaires des footballeurs parisiens. Seul problème, mais de taille, depuis quelques semaines, le numéro 9 du PSG est tout sauf un footballeur. Les dirigeants parisiens avaient déjà été très gentils de l’autoriser à s’éloigner une semaine pour gérer ses soucis personnels avec Wanda Nara, mais la situation s’éternise et ça devient gênant.

Wanda Nara et le PSG, Mauro Icardi surpayé sans jouer ?

Revenu dans le groupe parisien pour le match contre l’Olympique de Marseille, Mauro Icardi n’est plus réellement un joueur sur lequel Mauricio Pochettino peut compter. Et si l’on en croit l’activité du couple Icardi-Nara sur les réseaux sociaux, l’anarchie est totale, et cela sur le compte du PSG. Alors que l’on pensait que le buteur argentin avait finalement réussi à renouer le fil de son couple avec Wanda Nara, cette dernière a claqué une nouvelle fois la porte après avoir appris que son mari avait eu une relation plus qu’épistolaire avec China Suarez, laquelle serait secrètement venue à Paris pour faire autre chose que parler football avec Mauro Icardi dans un palace de la capitale. L’épouse d’Icardi aurait donc remis le cap jusqu’à Milan, où le couple possède un luxueux appartement. Mais ce samedi, alors que le joueur est censé préparer le match Bordeaux-PSG, Tuttosport annonce qu’une nouvelle fois l’attaquant a mis toute son énergie à faire revenir Wanda Nara, ce qu’il aurait à priori réussi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Du côté des supporters parisiens, on commence à trouver la blague un peu saumâtre, le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara se faisant aux frais du Paris Saint-Germain. Au point que certains estiment que l'heure est venue pour le Qatar de siffler la fin de la plaisanterie et de virer l'attaquant et son épouse, lesquels s'offrent une belle campagne de pub sur les réseaux sociaux. Sur ces mêmes réseaux, les fans du PSG sont moins tendres : « Mauro Icardi il commence sérieusement à nous les briser. Il fait ce genre de scénario en Angleterre il se prend un licenciement et c'est la vérité », « Non mais c’est bien de rappeler qu’on le voit plus à l’extérieur que sur le terrain ! il se fout de la gueule du club ... », « Amour gloire et beauté et hélène et les garçons mtn incroyable mdr », les quolibets sont nombreux et rien ne dit pour le club de la capitale que le footballeur Icardi et son agent sont déterminés à régler les choses.