Humilier le PSG, le Barça est déjà passé à l'attaque

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Barcelone et le PSG se retrouveront en quart de finale de la Ligue des champions. Une nouvelle double confrontation dans une rivalité célèbre désormais en Europe. Si le dernier rendez-vous de 2021 avait été favorable au PSG, le Barça préfère évoquer la remontada.

Après la découverte Real Sociedad en huitièmes, le PSG s'apprête à vivre une affiche plus classique en quarts. En effet, le PSG affrontera le FC Barcelone en avril prochain pour décrocher une place dans le dernier carré. Ce sera la septième double confrontation entre les deux clubs en Ligue des champions depuis 1995, la sixième depuis 2011 et l'arrivée de QSI à Paris. Si les Parisiens restent sur un bon souvenir avec le triplé de Mbappé au Camp Nou en 2021 et une qualification en quarts à la clé, l'épisode le plus célèbre de cette rivalité est moins favorable en 2017. Le PSG avait été éliminé en perdant 6-1 à Barcelone malgré un succès 4-0 à l'aller. Une grande première en coupe d'Europe.

Quand Messi et Neymar achevaient le PSG...

Même si les résultats sportifs du Barça n'ont pas été glorieux depuis 7 ans, le club catalan n'a pu s'empêcher de mettre en avant cette remontada juste après le tirage au sort. Sur son compte X, le FC Barcelone a publié une photo du match mettant en scène Lionel Messi et Neymar, deux artisans majeurs de cette folle soirée de mars 2017. Le tout était accompagné d'un message malicieux envers ses supporters (et peut-être envers le PSG) : « Vous vous en souvenez ? Bien sûr que oui ».

Remember this? Of course you do. pic.twitter.com/FCbkC4iODk — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2024

Un chambrage pour faire monter la tension alors que le match aller sera dans près d'un mois. On peut y voir un deuxième tacle puisque le Barça a pris soin de choisir une photo de Neymar et de Lionel Messi. Il aurait pu sélectionner Sergi Roberto, auteur du but décisif, ou Luis Suarez. Néanmoins, le club catalan a préféré choisir les deux stars parties ensuite au PSG. Deux joueurs qui ont plus ou moins déçu à Paris, après avoir été si performants à Barcelone et surtout si nocifs pour le PSG le 8 mars 2017. Coach du Barça ce soir-là, Luis Enrique a déjà de quoi motiver le vestiaire parisien pour les retrouvailles d'avril 2024.