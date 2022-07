Huko Ekitike, le chèque du PSG déchiré par Reims

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de réarmer son secteur offensif lors de ce mercato estival, le PSG a ciblé Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca. Concernant le joueur de Reims, Paris veut vite boucler l'opération.

Tandis que la concurrence de West Ham risque de compliquer les plans du Paris Saint-Germain dans le dossier Gianluca Scamacca, la piste Hugo Ekitike est en bonne voie. En effet, Newcastle est également intéressé depuis le mois de janvier, mais l’avant-centre du Stade de Reims donne largement sa priorité au PSG, un club qu’il souhaite ardemment rejoindre. L’accord entre Hugo Ekitike et le Paris SG est déjà trouvé et il ne manque plus qu’au club de la capitale et au Stade de Reims de trouver un accord pour finaliser le deal. S’il y a peu de doutes sur le fait que cela arrivera avant la fin du mois de juillet, ce n’est pas encore le cas. Et pour cause, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que Luis Campos veille à ne surpayer aucun joueur. Par conséquent, la première offre du PSG pour Hugo Ekitike a été refusée par le Stade de Reims.

Le PSG refuse de surpayer Ekitike

📊 Cette saison, la jeunesse rémoise s'est montrée particulièrement efficace, à l'image d'@hekitike9, meilleur buteur de moins de 20 ans parmi les équipes du top 5 européen ! ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 6, 2022

Et pour cause, le champion de France en titre a offert 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour l’avant-centre champenois. Une proposition refusée par le Stade de Reims, qui a demandé au PSG de se rapprocher de l’offre émise par Newcastle. Il y a quelques jours, les Magpies ont proposé 35 millions d’euros bonus compris pour Hugo Ekitike, une offre que Reims a accepté mais que le joueur a refusé, désireux de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. L’entourage du joueur a d’ailleurs fait savoir aux dirigeants de Reims qu’Hugo Ekitike n’entendait signer qu’à Paris, une manière de mettre la pression au club champenois afin que Jean-Pierre Caillot accepte l’offre de Luis Campos.

Un coup non, un coup oui. Y'a pas meilleure méthode pour avoir raison au bout du compte 😂#PSG #Mercato #Ekitike pic.twitter.com/KyTT5VQxR0 — Nicolas Puiravau (@nikop17) July 12, 2022

Comme c’est le cas dans les dossiers Renato Sanches et Gianluca Scamacca, l’ex-directeur sportif de Lille ne veut pas surpayer comme cela a été le cas à Paris par le passé. Rien ne dit en l’état que le PSG augmentera donc son offre pour Hugo Ekitike. Les négociations sont donc toujours actives, même si pour le joueur champenois, qui multiplient les clins d'oeil aux supporters parisiens via les réseaux sociaux, ce sera les champions de France et nulle part ailleurs lors de ce marché des transferts. Au moins Ekitike est clair.