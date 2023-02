Hugo Ekitike, le fantôme du PSG dézingué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant à Marseille mercredi soir, Hugo Ekitike va avoir du temps de jeu au PSG avec la blessure de Lionel Messi.

Sur le banc contre l’OM malgré l’absence de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike a de grandes chances d’être titulaire, ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco. Et pour cause, Christophe Galtier sera toujours privé de l’international tricolore et en plus, l’entraîneur du Paris Saint-Germain va devoir composer avec la blessure de Lionel Messi, incertain contre le Bayern Munich et d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Monaco. Hugo Ekitike aura sa chance et il serait grand temps que l’ancien attaquant du Stade de Reims la saisisse, car la grogne monte chez les supporters au fil de ses entrées en jeu décevantes. Mercredi à Marseille, il a disputé quelques minutes en seconde période mais à aucune reprise, il n’est parvenu à se mettre en évidence face à l’arrière-garde marseillaise.

Hugo Ekitike dézingué par Raymond Domenech

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Ekitike (@hekitike)

L’impatience est de plus en plus forte chez les supporters du PSG mais également chez les observateurs. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a fracassé l’ancien attaquant du Stade de Reims, lequel n’a tout simplement pas le niveau pour jouer dans une équipe de la dimension du Paris Saint-Germain selon l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France. « Ekitike a 20 ans, il vient de Reims, quand il rentre il doit tout bouffer, il doit courir dans tous les sens ! Même si dans le jeu c’est brouillon, on doit le voir en permanence, il doit tout arracher alors que lui il disparait. Les rares fois où il a des situations, il veut faire des grigris, des ailes de pigeon qu’il met à 15 mètres, des situations où il n’est pas là. Il n’a pas le niveau, cela fait quelques matchs qu’on le voit jouer et clairement, il n’a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Alors que lorsque le jeune Zaïre-Emery entre, on le voit, il se passe quelque chose » a balancé Raymond Domenech, sans pitié avec Hugo Ekitike, lequel sera donc attendu au tournant samedi après-midi lors de Monaco-PSG. Pour rappel, l’ancien buteur de Reims a marqué 4 buts toutes compétitions confondues depuis sa signature l’été dernier à Paris contre 35 millions d’euros.