Harry Kane ‍: Munich craque pour anéantir le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En concurrence avec le Paris Saint-Germain dans le dossier Harry Kane, le Bayern Munich veut boucler le transfert de l'attaquant anglais de Tottenham dans les prochaines 48 heures. Et pour cela, le club allemand a décidé de ne plus trop marchander avec les Spurs afin de fermer définitivement la porte au PSG.

C’est une guerre franco-allemande qui fait le bonheur de Tottenham durant ce mercato, même si évidemment le club londonien aurait préféré prolonger Harry Kane. Mais l’attaquant vedette des Spurs n’ayant pas souhaité rester plus longtemps dans son club de toujours, et Daniel Levy ayant refusé de vendre le buteur international anglais à un club de Premier League, ce sont le PSG et le Bayern Munich qui se sont retrouvés face à face dans ce dossier pour le plus grand bonheur de Levy, heureux de voir que le tarif allait être à la hauteur de ses espoirs.

Harry Kane penche pour Munich

Tandis que le patron de Tottenham penchait plutôt pour Paris, en raison de la capacité financière du club français, Prince Harry était lui décidé à rejoindre la Bundesliga, même s’il n’a jamais dit « non » au PSG contrairement à certaines rumeurs. Les négociations ont donc commencé, même si dans un premier temps le Bayern Munich n’a pas voulu entrer dans une bataille des prix. Cependant, conscients que le risque était grand de voir le Paris Saint-Germain obtenir la signature de Kane, et malgré les propos agressifs d'Uli Hoeness qui s'est plaint de l'appétit de Tottenham, les champions d’Allemagne sont attendus lundi à Londres avec cette fois une vraie grosse offre revue à la hausse.

Thanks for all the birthday messages! Great day with family and friends 🎉 pic.twitter.com/IazLpeKr13 — Harry Kane (@HKane) July 28, 2023

Le Mail on Sunday révèle que la délégation du Bayern Munich, menée par Jan-Christian Dreesen et Marco Neppe, va offrir 90 millions d’euros à Tottenham pour le transfert d’Harry Kane, alors que ce dernier n’a plus qu’un an de contrat avec les Spurs. « Du côté de Munich, on estime que c’est déjà un prix énorme pour un joueur de 30 ans qui est lié jusqu’en 2024 avec son club », précise le quotidien anglais, qui ne lie pas cette opération à un éventuel départ de Mathys Tel du Bayern Munich vers le club anglais. Dans un premier temps, le Bayern Munich avait proposé 75 millions d'euros, mais cette offre avait été considérée comme honteuse par Daniel Levy. Il faut désormais savoir si le Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaifi gère en personne ce dossier, va tenter une ultime manœuvre. Mais en Angleterre et en Allemagne, plus personne n'y croit vraiment.