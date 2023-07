Harry Kane au PSG, le Bayern anéanti par un joueur français ‍?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le rendez-vous entre Tottenham et le Bayern Munich pour parler du transfert d'Harry Kane, qui devait avoir lieu vendredi, a été repoussé. À en croire la presse anglaise, les Spurs arrivent à la table des négociations avec une exigence qui pourrait rendre l'accord encore plus compliqué. Et le PSG est donc à l'affût.

Jan-Christian Dreesen, président exécutif du Bayern Munich, et Marco Neppe, le directeur technique des champions d’Allemagne, n’étaient pas partis avec leur équipe au Japon, et ce vendredi, ils étaient attendus à Londres afin de rencontrer Daniel Levy. Objet unique de ce rendez-vous, le transfert d’Harry Kane, qui, à un an de la fin de son contrat avec Tottenham, ne souhaite pas prolonger chez les Spurs. Mais cette rencontre n’a pas eu lieu, et le Telegraph affirme que c’est désormais ce lundi que les deux clubs vont négocier dans la capitale anglaise. Les discussions pourraient être plus longues que les émissaires allemands le pensaient dans un premier temps.

Cependant, pas de quoi faire craindre un retournement de situation au club bavarois où on affiche une confiance absolue dans le dossier Kane, malgré la concurrence du Paris Saint-Germain. Et cela même si c'est Nasser Al-Khelaifi qui gère en personne le dossier de la star anglaise et pas Luis Campos. Pourtant, une demande des Spurs est à même de ralentir la belle mécanique bavaroise et de semer le trouble au sein même du club allemand. Car Matt Law, le journaliste qui suit Tottenham pour le compte du Telegraph, affirme que Daniel Levy souhaite intégrer un joueur du Bayern dans l’opération.

Tottenham veut Mathys Tel

Ce joueur que les Spurs convoitent est bien connu en France, puisqu’il s’agit de Mathys Tel, l’attaquant tricolore de 18 ans que le Bayern Munich a fait signer en provenance du Stade Rennais le 26 juillet 2022 pour 28,5 millions d’euros. En Angleterre, Mathys Tel est souvent comparé à Kylian Mbappé et forcément Tottenham veut profiter des négociations avec les Allemands pour obtenir le transfert, ou seulement un prêt du jeune attaquant français. Il faut désormais savoir ce que Thomas Tuchel va penser de tout cela, l'entraîneur allemand ayant récemment reconnu qu'il s'attendait à ce que le nom de Mathys Tel soit évoqué lors de ce mercato. Si le club londonien lie les dossiers Kane et Tel, alors les chances du PSG pourraient grimper en flèche, sans que l'on sache si réellement le buteur anglais de 30 ans refuse réellement de signer à Paris comme plusieurs médias le disent ces derniers jours.