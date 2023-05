Harry Kane, le PSG tient son attaquant vedette

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Harry Kane est une piste de plus en plus sérieuse pour le PSG afin de renforcer son attaque lors du prochain mercato.

Ce n’est un secret pour personne, l’une des priorités du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival sera de recruter un avant-centre. Le nom de Victor Osimhen revient en boucle ces dernières semaines, l’attaquant de Naples étant l’objectif n°1 de Luis Campos, qui avait réussi à recruter l’international nigérian à Lille il y a quelques années. Depuis, Victor Osimhen est devenu le meilleur buteur de Série A avec Naples, champion d’Italie. Sa valeur marchande a donc explosé et son président Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de s’en séparer pour moins de 150 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Un tarif colossal de nature à refroidir le Paris Saint-Germain, qui étudie ainsi d’autres pistes. A en croire les informations de Foot Mercato, l’une d’entre elle mène à Harry Kane. Et le dossier du capitaine de Tottenham est à prendre très au sérieux puisque le média affirme que Luis Campos a rencontré l’entourage de la star anglaise au cours des derniers jours afin de prendre la température. Pour rappel, Harry Kane n’a plus qu’un an de contrat à Tottenham et pour l’heure, personne ne sait s’il compte partir ou prolonger. Dans le cas d’un départ, les Spurs privilégieront la piste du PSG car l’objectif de Tottenham est que Kane ne signe pas dans un concurrent en Premier League tel que Manchester United par exemple.

Kane moins cher que Kolo-Muani ou Osimhen ?

Les Red Devils sont clairement les principaux concurrents du PSG dans le dossier Harry Kane, tant le capitaine des Spurs est une priorité d’Erik Ten Hag depuis plusieurs semaines. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain dépassera la simple étape de la prise de renseignements et tentera concrètement de faire venir la star anglaise lors du prochain mercato. Son transfert coûterait au minimum 100 millions d’euros au club de la capitale, mais pourrait s’avérer moins onéreux que celui de Victor Osimhen ou de Randal Kolo-Muani, une autre piste étudiée par Luis Campos.