Hamas Israël ‍: Le Qatar impliqué, le PSG doit être sanctionné

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En pleine guerre entre le Hamas et l’Israël, le sénateur des Hauts-de-Seine Hervé Marseille a dénoncé l’implication du Qatar. Le centriste appelle la France à sanctionner l’Etat aux commandes du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain se retrouve malgré lui associé à la guerre entre le Hamas et l’Israël. Ce mercredi, le sénateur des Hauts-de-Seine Hervé Marseille a souligné l’implication de l’Iran, et surtout celle du Qatar dans les offensives lancées depuis quelques jours. Le président du groupe parlementaire Union centriste appelle l’Etat français à prendre des mesures contre le pays aux commandes du club francilien, étonnamment cité dans son discours au Sénat.

Le Qatar et le PSG cités

« Certains voudront nous faire croire qu'il s'agit de résistants, a dénoncé Hervé Marseille. Mais on n'a jamais vu des résistants qui tuaient des enfants, des jeunes hommes et des jeunes femmes dans une rave party, oui qui décapitaient des bébés. On n'a jamais vu ça. Ce sont des tueurs tout simplement. Et ces tueurs, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont été accompagnés, aidés, entraînés, financés et on sait par qui. On sait par qui... Par le Qatar, puisque le chef des tueurs est hébergé au Qatar, M. Haniyeh est au Qatar. Ceux-là même qui financent ici le PSG ou d’autres grandes entreprises. »

Attaque du Hamas contre Israël : "Ces tueurs ne sortent pas de nulle part", dénonce le sénateur centriste @HerveMarseille : "Ils ont été accompagnés, aidés, financés... Et on sait par qui : par le Qatar, ceux-là même qui financent ici le PSG ou d'autres grandes entreprises". #QAG pic.twitter.com/5Su5z8EVGa — Public Sénat (@publicsenat) October 11, 2023

Applaudi dans l’hémicycle, le sénateur a poursuivi. « Et puis, il y a l’Iran. Nous avons été très conciliants avec l’Iran, dans le dossier nucléaire en particulier. Parce que nous pensions que c’était important, pour la paix dans le monde, et pour la région, a-t-il ajouté. Quelles conséquences le gouvernement tire-t-il de l’implication de ces deux pays, dans les relations avec ces pays ? Et quelles actions entendons-nous prendre en France pour mettre un terme à leur implication dans ces meurtres barbares ? » Apparemment, Hervé Marseille semble favorable à des sanctions contre le Paris Saint-Germain.