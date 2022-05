PSG : Neymar viré, Mbappé est sans pitié

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au coeur d’une révolution qui se prépare, le Paris SG a passé le stade des questions en ce qui concerne Neymar. Les dirigeants veulent s'en séparer, et Mbappé ne dira pas non.

Le numéro 10 du PSG reste le joueur le plus cher du monde avec les 222 millions d’euros dépensés pour le faire venir du FC Barcelone en 2017, mais il est désormais loin d’être le meilleur joueur du monde. Tête du gondole du projet parisien, l’ancien prodige de Santos n’est plus aussi virevoltant, et il fait plus souvent la Une pour ses frasques ou ses blessures, que pour ses exploits dans les grands matchs. A désormais 30 ans passés, le « Ney » vient pourtant de prolonger au Paris SG, ce qui avait fait la fierté de Nasser Al-Khelaïfi il y a un an seulement. Et en un an, tout a changé.

Mbappé s'est éloigné de Neymar

Kylian Mbappé a tout explosé, et en plus de cela, il a lui aussi prolongé son contrat au nez et à la barbe du Real Madrid. Avec l’ambition d’aider son club de coeur a faire sa révolution pour aller chercher cette Ligue des Champions que toute une ville attend. Avec Neymar ? De l’avis du Français et des dirigeants du Paris SG, ce n’est vraiment pas une nécessite. L’Equipe confirme ce mercredi la tendance de ces dernières semaines. A savoir qu’une offre pour Neymar, quelle soit-elle, serait attentivement regardée et prise avec sérieux. Le Brésilien n’est plus aussi fort, et tout le monde s’en est rendu compte au PSG. Y compris un Mbappé qui était extrêmement complice avec son coéquipier à son arrivée, mais qui s’est beaucoup détaché de lui ces derniers mois. Désireux de ne pas être influencé négativement, Mbappé a décidé de faire la part des choses. Son avis compte, et s’il ne peut pas pousser Neymar vers la sortie, il a fait comprendre à ses dirigeants qu’il n’était pas celui qui s’opposerait à son départ.

Luis Campos ne veut pas de Neymar

Une véritable claque pour Neymar, surtout que Luis Campos, le futur patron du sportif, rejoint déjà le clan de ceux qui estiment que le Brésilien n’est pas forcément bon pour le groupe. A l’heure où l’institution est mis au centre des préoccupations et les écarts doivent être oubliés, le comportement de l’ancien barcelonais, à qui on a tout passé depuis son arrivée, ne correspond pas à la méthode Luis Campos.

Alors, poussé dehors, Neymar peut-il quitter le PSG par la petite porte ? Le numéro 10 sait qu’il est intouchable et ne manque pas de le faire savoir. Il a rappelé que les sifflets ne l’atteignaient pas, et reste persuadé qu’il va rapidement se remettre le public dans la poche en marquant quelques buts la saison prochaine. Le Ney s’est fait à la vie parisienne, et ne compte pas la quitter, lui qui estime que le championnat de France est parfait pour lui, avec la possibilité de se préserver à certaines périodes pour être en forme optimale lors de la prochaine Coupe du monde, ou à l’occasion des matchs couperets en Europe.

Newcastle ne fait pas rêver Neymar

Un tableau de marche qui ne plait pas forcément au Paris SG, mais qui donne le ton pour un départ impossible à forcer. Et de toute façon, les clubs qui peuvent se payer Neymar sont très peu nombreux. Newcastle en fait partie, mais Neymar n’envisage pas une seconde de rejoindre les abords de la frontière écossaise, et la vie qui va avec. Et ce n’est pas forcément uniquement de la mauvaise volonté de la part de Neymar, qui estime pouvoir encore jouer un rôle dans un beau parcours du Paris SG en Ligue des Champions. A condition probablement changer sa façon de faire et se plier aux règles du nouveau PSG. La meilleure façon de retrouver le Neymar fringant lors de son arrivée à Paris.