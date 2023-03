Hakimi accusé de viol, sa situation s'aggrave

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement avec l'équipe du Maroc afin de préparer deux matchs amicaux, Achraf Hakimi enchaîne les problèmes. Mis en examen pour viol, le joueur du PSG traverse également des soucis dans sa vie privée.

Après un Mondial exceptionnel au Qatar, puisqu’ils sont allés dans le dernier carré, les Lions de l’Atlas sont de retour et cela engendre un engouement énorme d’autant que l’équipe de Walid Regragui va affronter le Brésil et le Pérou. Deux matchs qu’Achraf Hakimi se faisait un plaisir de disputer, alors qu’il sort d’une blessure avec le PSG et d’une mise en examen pour viol par la justice française. Mais la poisse poursuit le défenseur qui s’entraîne avec un préparateur physique depuis qu’il a rejoint la sélection marocaine, sa participation au choc face au Brésil étant loin d’être acquise. Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour le latéral parisien, puisque la presse espagnole annonce que Hiba Abrouk, l’épouse d’Achraf Hakimi a quitté son domicile parisien afin de retourner vivre à Madrid. Ce n’est pas tout.

Hakimi enchaîne les problèmes sportifs et personnels

El Cierre Digital, le très populaire média installé dans la capitale espagnole, affirme que sous le choc de la mise en examen pour viol de son mari, et des révélations sur le fait qu’il avait fait venir une jeune femme à son domicile alors qu’elle étant absente avec ses enfants, Hiba Abrouk aurait entamé une procédure de divorce avec Achraf Hakimi. Cela se serait concrétisé sur les réseaux sociaux où l’actrice espagnole de 36 ans a supprimé des photos où l’on pouvait la voir en famille avec le footballeur international marocain, avec qui elle vit depuis 2018 et a eu deux enfants. Du côté d'Achraf Hakimi c'est le silence absolu depuis le début de ses problèmes judiciaires, l'avocate du footballeur parisien ayant cependant riposté aux accusations de viol en affirmant que le défenseur était victime d'une tentative de racket.