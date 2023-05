Hakimi humilié publiquement par sa femme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Hiba Abouk, épouse et mère de deux enfants d'Achraf Hakimi, n'a pas l'intention de se laisser faire dans le cadre du divorce initié il y a quelques mois. Même si le joueur du PSG et du Maroc va défendre ses intérêts financiers, l'actrice a fait une remarque cinglante.

Déjà secoué sportivement, puisque son avenir au Paris Saint-Germain est très flou, Achraf Hakimi traverse une grave crise familiale. Expulsé dimanche dernier contre Lorient, le défenseur international marocain ne sera pas du déplacement à Troyes, et cela lui laissera probablement du temps pour réfléchir à la suite des événements. En attendant, la star des Lions de l’Atlas a bien compris que son épouse, Hiba Abouk, n’allait pas se laisser faire, loin de là même. L’actrice, qui avait demandé le divorce avant même la mise en examen pour viol de son mari, a bien l’intention de faire valoir des droits. Et Hiba Abouk souhaite également que l’on cesse de faire d’elle une femme vénale et qui ne pense qu’à ses intérêts financiers, alors qu’elle a clairement fait savoir que l’avenir de ses deux fils, Amin Hakimi (né le 11 février 2020) et Naïm Hakimi (né le 12 février 2022), était son unique obsession.

La femme d'Hakimi plus connue que lui avant le mariage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Cependant, Hiba Abouk a bien vu que sur les réseaux sociaux certains fans de la star du football marocain la critiquaient très vivement en laissant croire que ce divorce masquait surtout son désir de « prendre » un maximum d’argent à son mari. De quoi pousser Hiba Abouk à rappeler quelques réalités, même si cela ne fera pas plaisir à Achraf Hakimi et ses supporters. Interrogée par Maria Patino, célèbre journaliste espagnole, sur le fait que les critiques portaient toutes sur l’argent et étaient misogynes, Hiba Abouk n’a pas tourné autour du pot. « C’est le monde machiste et misogyne dans lequel nous vivons actuellement. Il faut rappeler que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas tout cet argent et j’étais plus connu que lui, a balancé l’épouse d’Achraf Hakimi, histoire de remettre les pendules à l’heure, avant de faire savoir qu’elle ne répondrait pas directement à ceux qui l’attaquent quotidiennement. Ce qu’ils disent ne m’affecte plus, je préfère être discrète afin de préserver mes enfants. J’ai foi en la justice et au bon sens. »