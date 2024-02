Hakimi et Mbappé, le divorce se passe mal pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a un contrat jusqu'en 2026 avec le PSG et s'il veut partir au mercato il devra obtenir l'accord de Nasser Al-Khelaifi.

On les sait très amis, et ce n’est pas nouveau, puisqu’il se dit que c’est à la demande de Kylian Mbappé que les dirigeants parisiens auraient accepté de verser 68 millions d’euros à l’Inter pour faire venir le défenseur international marocain en 2021. Mais cette amitié n'explique pas tout, car Achraf Hakimi est un joueur talentueux et il a démontré toutes ses qualités avec le PSG. Cela s’est aussi confirmé avec sa sélection, demi-finaliste du Mondial 2022. Une compétition dont l’équipe marocaine a été éliminée par la France. Cependant, cette saison, le latéral droit de 25 ans a d’abord bien commencé, mais la Coupe d’Afrique des Nations l’a clairement plombé.

La CAN a fait mal à Hakimi

Favoris pour cette compétition, les Lions de l’Atlas ont été brutalement éliminés en 8e de finale par l’Afrique du Sud, et c’est un Hakimi touché qui est rentré dans la capitale. Depuis, ses prestations sont très mitigées, que ce soit en Ligue 1 ou plus récemment en Ligue des champions. Alors, la rumeur d’un coup de déprime du joueur en raison du départ désormais officiel de son pote Kylian Mbappé en fin de saison a jailli, tout comme celle du souhait d’Achraf Hakimi de partir lui aussi en même temps que l’attaquant français. En Espagne, on se régale de ce possible scénario, tout ce qui fait le malheur du Paris Saint-Germain faisant le bonheur des médias madrilènes. D’autant qu'AS explique que le Real Madrid pourrait avoir un petit intérêt pour le défenseur des champions de France, qui n’est cependant pas libre et fera l’objet d’un transfert très élevé s’il doit quitter le PSG cet été. Sa valeur étant estimée à 60 millions d’euros par Transfermarkt, le club qui voudra s’offrir Achraf Hakimi devra être armé financièrement.

Mais ce dimanche, à quelques heures du match PSG-Rennes, le quotidien L’Equipe revient sur la situation de l’international marocain et évoque ses prestations décevantes depuis quelques semaines. Et notre confrère Arnaud Hermant évoque le départ de Kylian Mbappé comme une possible raison de cette baisse de régime de l’ancien joueur du Real Madrid : « Si l'annonce de la décision du vice-capitaine parisien a été communiquée la semaine passée, Hakimi devait être au courant depuis un certain temps compte tenu de sa proximité avec le champion du monde 2018. Ces derniers jours, des rumeurs, sans qu'elles puissent être confirmées auprès de son entourage, lui prêtaient des envies de départ cet été. » Du côté du Paris Saint-Germain, on va devoir sérieusement se pencher sur ce dossier afin de ne pas gâcher la fin de saison, car pour réussir à tenir la totalité de ses objectifs et pourquoi pas aller au bout en Ligue des champions, Luis Enrique a besoin d'un grand Achraf Hakimi.