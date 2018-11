PSG : Stéphane Bitton s'agace devant ce PSG qui parle trop

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que le choc contre Liverpool approche, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont pris la parole pour mobiliser les troupes.

C’est notamment le cas de Thiago Silva, lequel a expliqué sur le site officiel du PSG qu’il était nécessaire de jouer avec son cœur, mais également avec intelligence et vice pour s’en sortir face aux Reds. Les discours se multiplient, et cela ne plaît pas forcément à Stéphane Bitton. Sur les ondes de France Bleu Paris, le consultant, autoritaire, a demandé aux Parisiens d’arrêter les grands discours et d’enfin gagner face à un gros d’Europe.

« J’ai envie de dire aux joueurs du PSG : plus de Bla-Bla mais des résultats. Il est temps de nous montrer que vous avez changé d’état d’esprit. Finis les vœux pieux, les déclarations, les bonnes résolutions de début d’année. Le PSG nous promet depuis longtemps qu’il a changé. J’ai envie de dire : “prenez exemple sur Liverpool, faites du Liverpool face à Liverpool”. Le problème, on le sait, n’est pas technique au PSG. Il ne faut plus avoir peur, tous au service du collectif ! On ne gagne pas une bataille tout seul mais en équipe. Mercredi, vers 23 heures, on en saura plus sur l’avenir du PSG. Ce serait terrible que la saison du PSG soit déjà finie au mois de novembre » a expliqué Stéphane Bitton, qui sait qu’en cas d’élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, la saison du PSG n’aura plus aucun intérêt pour la plupart des supporters et observateurs. Du jamais vu dans l'ère qatarie.