Hakim Ziyech passe sa visite médicale avec le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Preuve que sa signature au PSG est en bonne voie, Hakim Ziyech passe ce mardi matin sa visite médicale avec le club parisien.

A la recherche d’un joueur offensif afin de compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain est proche de réaliser un joli coup avec Hakimi Ziyech. En coulisses, Luis Campos négocie avec Chelsea depuis plusieurs jours pour la venue à Paris de l’international marocain, en manque de temps de jeu chez les Bleus. Un prêt est dans les tuyaux et l’accord ne semble plus très loin entre Chelsea et le PSG, tandis qu’Hakim Ziyech a déjà donné son feu vert pour rejoindre la capitale française, où il retrouverait son compatriote Achraf Hakimi. Preuve que les négociations sont en très bonne voie, Hakim Ziyech est déjà à Paris et vu qu’il n’y a plus de temps à perdre, le milieu offensif de Chelsea passe actuellement sa visite médicale préalable à sa signature au PSG, selon Foot Mercato. Dès que l’accord entre le club londonien et le champion de France en titre sera trouvé, Hakim Ziyech n’aura plus qu’à signer son contrat et deviendra ainsi un nouveau joueur du Paris Saint-Germain en ce dernier jour du mercato hivernal.