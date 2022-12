Haaland en Ligue 1, le PSG va venger la Farmer League

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec 18 buts en 13 matchs de Premier League, Erling Haaland affole les compteurs depuis son transfert à Manchester City.

Recrue phare du mercato estival de Manchester City il y a six mois, Erling Haaland n’a pas déçu pour ses grands débuts en Premier League. Et pour preuve, en l’espace de 13 matchs de Premier League, l’international norvégien a déjà inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour l’ex-attaquant du Borussia Dortmund, qui bat de nombreux records en Angleterre et qui a l’intention d’en faire de même dans tous les championnats. En effet, dans une interview accordée à DAZN, le père du buteur norvégien, Al-Inge Haaland, a confié que son fils voulait se frotter à tous les grands championnats durant sa carrière. La France, où seul le PSG a la capacité financière de l’accueillir, est cité par le papa d’Erling Haaland. Un indice sur un éventuel transfert au Paris Saint-Germain dans les années à venir ? Chacun se fera son avis sur la question.

Le père d'Haaland ne ferme pas la porte à la France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

« Il est heureux à Manchester City, mais j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il peut gagner dans n'importe quel grand championnat. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l'avenir : rester trois ans en Premier League et ensuite aller en Italie, en Espagne ou en France » a expliqué le père d’Erling Haaland avant de tempérer, histoire de ne pas trop froisser l’état-major de Manchester City. « Il peut aussi rester à Manchester City pendant 15 ans car il est heureux et nous parlons d'un grand club » a expliqué le père de l’attaquant norvégien, sous contrat avec le club de Premier League jusqu’en juin 2027 et qui attire lors de chaque mercato de nombreuses convoitises, du Real Madrid au FC Barcelone en passant par le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Autant de prétendants qui peuvent croire en leurs chances d’attirer Haaland à l’avenir au vu du discours du papa.