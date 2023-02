Guerre interne au PSG, les révélations fracassantes

Dans : PSG.

Depuis le match du PSG face à Monaco, les règlements de compte se multiplient et mettent à mal un vestiaire parisien au bord de l'implosion.

A l’été 2021, le Paris SG pensait enfin pouvoir régler ses problèmes en défense centrale en réalisant le gros coup de faire signer Sergio Ramos. Malgré sa forme physique précaire, l’Espagnol devait être le vrai patron d’une arrière garde qui avait trop souvent explosé en vol dans les moments cruciaux, alors qu’elle se montrait impériale tout au long de la saison. Mais la légende du Real Madrid a perdu un an avec ses pépins physiques, et la défense du PSG n’est pas forcément plus rassurante malgré son retour en forme. La fébrilité est perceptible et elle s’illustre notamment avec un Marquinhos reconnaissable et qui se transforme en « Thiago Silva » dans les moments chauds, c’est à dire en perdant ses moyens et sa lucidité.

Marquinhos en veut à Kimpembe

Le Brésilien, toujours capitaine et annoncé comme tout proche de prolonger son contrat, inquiète les supporters mais aussi ses coéquipiers. Ces derniers ne lui font pas toujours confiance, comme ce fut le cas avec Presnel Kimpembe lors du match perdu à Monaco la semaine dernière. Sentant les supportas du PSG bouillants et excédés, Marquinhos avait demandé à ses coéquipiers de ne pas aller les voir pour éviter une confrontation houleuse. Kimpembe ne l’avait pas écouté et avait tenu un discours mobilisateur qui a permis de prolonger une sorte d’union sacrée pour le match de Ligue des Champions face au Bayern.

Galtier n'a pas du tout aimé l'embrouille Campos-Neymar

Depuis, Goal l’affirme, Marquinhos en veut à son compère de défense centrale pour cette intervention qui a sapé son autorité et qui le place aussi comme un joueur qui craint les réactions des supporters aux yeux du public. Les relations sont donc fraiches entre les deux hommes, et le média sportif affirme que cela ne dérange pas le moins du monde Kimpembe, qui est dégoûté par la tournure que prend le vestiaire parisien, avec des joueurs qui se fichent du maillot. Le seul joueur formé au club qui se retrouve parmi les cadres fait partie de ceux qui estiment qu’il faut encore plus donner leur chance aux jeunes comme Zaire-Emery, Gharbi et Bisthiabu.

Une cassure de plus dans le vestiaire, car les règlements de compte se multiplient. En effet, Goal assure que Marquinhos s’est rangé du côté de Neymar dans son bras de fer avec le PSG, puisque le capitaine n’a pas apprécié les manoeuvres de ses dirigeants pour se séparer de leur numéro 10 l’été dernier. Ce qui explique aussi pourquoi il a défendu Neymar quand Luis Campos est venu lui reprocher son comportement à la mi-temps de ce fameux match face à Monaco. Une engueulade qui a occupé une bonne partie de la mi-temps, et a fortement déplu à Christophe Galtier, dégoûté de voir Luis Campos s’en prendre aux joueurs à la pause alors qu’il y avait beaucoup de choses à dire et à recadrer par rapport à ce qui venait de se passer sur le terrain. Autant dire que le vestiaire est au bord de l’implosion, avec des règlements de compte qui prennent de plus en plus souvent le pas sur le sportif dans une période où tout le monde devrait pourtant tirer dans le même sens.