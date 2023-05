Grève générale, les Ultras abandonnent le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain d'une réunion avec les responsables du PSG, le Collectif Ultras Paris a décidé que cette fois, il fallait frapper encore plus fort. Résultat, le CUP laisse tomber toutes les équipes, y compris les féminines, jusqu'à la fin de saison.

Il y a une semaine jour pour jour, le Collectif Ultras Paris organisait une grosse manifestation devant le siège du Paris Saint-Germain. Mais cela débordait puisque des supporters, non soutenus par le CUP, se rendaient devant le domicile de Neymar afin de réclamer son départ. Dans la foulée de cela, le PSG annulait les tickets de 450 adhérents de ce groupe pour le déplacement à Auxerre. Dans le but d'essayer d'aplanir la situation, le PSG et des représentants du Collectif Ultras Paris se sont rencontrés mardi. Mais visiblement cela n'est pas le cas, puisque l'on apprend que le CUP a décidé de cesser leur animation jusqu'à la fin de la saison et de ne pas se rendre au Parc des Princes jusqu'à la fin de saison. Et cela pour toutes les équipes, notamment le match des féminines contre l'Olympique Lyonnais organisé au Parc le 21 mai.

Le PSG et les Ultras, c'est de nouveau la guerre

Si les mauvais esprits feront remarquer que l'absence d'encouragement va éviter à Lionel Messi de se faire huer samedi soir lors de la réception d'Ajaccio, le Collectif Ultras Paris a décidé de se faire entendre par le silence. « A l'issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras Paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu'à nouvel ordre. Nous ne serons donc plus ni présents au Parc des princes ni en déplacement. Les derniers évènements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et l'unique solution susceptible de préserver un avenir commun. La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n'entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d'éventuellement revoir nos positons. Notre attachement sincère et désintéressé à nos libertés, à nos valeurs et nos positions sur plusieurs sujets de principe nous apparaissent importants et légitimes. Nous souhaitons évidemment le meilleur à toutes les équipes du PARIS SAINT GERMAIN pour cette fin de saison qui peut se révéler historique », précise le CUP dans un communiqué. Après la mise en place du plan Leproux, c'est à l'initiative de plusieurs joueurs parisiens que Nasser Al-Khelaifi avait accepté de négocier le retour des Ultras au Parc des Princes. Mais le président qatari du club de la capitale n'a jamais réellement laissé une très grande place aux supporters les plus acharnés, ce qui aboutit à cette situation.