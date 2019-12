PSG : Mbappé exige le salaire XXL de Neymar à Paris !

Dans : PSG.

Cet été, l’objectif n°1 du Paris Saint-Germain sera de prolonger le contrat de Kylian Mbappé au mercato. Mais la tâche s’annonce délicate pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi…

Et pour cause, l’ancien buteur de l’AS Monaco ne semble pas plus pressé que cela de prolonger, alors que son bail actuel n’expire qu’en juin 2022. De plus, l’intérêt de cadors européens à l’égard du buteur de 21 ans tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone ne facilite pas les affaires du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, la Cadena SER nous en dit plus sur ce dossier épineux, et cela ne va vraiment rassurer les fans parisiens puisque le média affirme que le Français exige le même salaire qu’un certain Neymar pour prolonger dans la capitale.

Dans le détail, le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain a proposé une revalorisation à hauteur de 26 ME nets par saison, soit le double de ce qu’il gagne actuellement, à Kylian Mbappé. Une offre que le clan de l’international tricolore aurait refusé puisque l’intention du joueur serait d’atteindre les 36 ME gagnés par Neymar. L’Emir du Qatar, prêt à vendre Neymar mais qui souhaite absolument conserver le champion du monde 2018, se pliera-t-il aux exigences démesurées de sa star ? Le doute est permis, même si un refus de sa part serait sans doute synonyme de départ vers le Real Madrid pour Kylian Mbappé l’été prochain. Nul doute que le Qatar aura son mot à dire dans ce dossier très spécial, l'Emir étant fan de la star français du PSG.