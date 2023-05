Le PSG déchire les 450 billets des Ultras à Troyes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas apprécié la manifestation organisée par le Collectif Ultras Paris mercredi soir devant le siège du club. Résultat, le CUP a été privé de ses places pour le déplacement à Troyes.

Les dirigeants du PSG n’ont pas aimé de voir débarquer plusieurs centaines de supporters à la Factory mercredi, et encore moins d’entendre ces fans lancer des chants injurieux à l’encontre de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou bien encore Christophe Galtier. Et cela sans même parler des appels à la démission de Nasser Al-Khelaifi. Même si le CUP s’est défendu d’avoir ensuite participé à la manifestation devant le domicile de Neymar, le Paris Saint-Germain a décidé de sanctionner la seule association officielle de supporters à l’occasion du déplacement de dimanche au stade de l’Aube. Pour ce match contre Troyes, dont l’importance est énorme dans la course au titre en Ligue 1, Marquinhos et ses coéquipiers vont devoir se passer d’une grande partie de leurs supporters.

Le CUP et le PSG, c'est la guerre

🚨Le PSG a décidé de bloquer les 450 billets réservés au Collectif Ultras Paris pour le déplacement à Troyes, demain révèle @RMCsport. — La Source Parisienne (@lasource75006) May 6, 2023

RMC annonce en effet que 450 billets vendus au Collectif Ultras Paris ont finalement été annulés et seront remboursés. Une sanction consécutive aux événements de la semaine, même si officiellement le PSG n’a pas communiqué sur ce sujet. Selon plusieurs membres du CUP, malgré cette annulation, ils seront nombreux à faire le déplacement jusqu’à Troyes afin de pouvoir éventuellement assister au match ou de montrer encore une fois leur mécontentement vis-à-vis de la politique sportive du club. C’est désormais clair, la « guerre » est totale entre le Virage Auteuil et les dirigeants parisiens, alors qu’il y a quelques jours encore, certains accusaient le CUP d’être dans la poche de Nasser Al-Khelaifi. Ce n'est définitivement plus le cas, et la fin de saison pourrait donc être plus tendue du côté de la capitale.