Gigio Donnarumma, sa promesse au sujet de Keylor Navas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Manchester City et Rennes avant la trêve internationale, Gianluigi Donnarumma partage le temps de jeu avec Keylor Navas au PSG.

Pour le moment, Mauricio Pochettino gère plutôt bien la rotation de ses deux gardiens. L’entraîneur du Paris SG a fait le choix de ne pas attribuer une compétition bien précise à un gardien mais d’alterner en permanence entre Navas et Donnarumma, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1. Pour le moment, cela ne semble pas gêner l’international italien, ni l’ex-gardien du Real Madrid. C’est ce que Gianluigi Donnarumma a confirmé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avant le choc entre l’Italie et l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Pour l'ancien gardien du Milan AC, tout va très bien se dérouler malgré la concurrence réelle pour le poste du numéro 1 au Paris SG.

Donnarumma sur la rotation avec Navas :

« Il n’y a pas de problème. Tout ira bien et tout s’arrangera, au début c’est normal que ce soit le cas. »



(Gazzetta) pic.twitter.com/GDDVpHudw2 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 5, 2021

« Pas de problème. Tout ira bien et tout s’arrangera, au début c'est normal que ce soit le cas. Je suis content d'être au PSG. Ce sont deux équipes totalement différentes. L'Italie est un groupe magnifique où il fait bon revenir, on est bien ensemble. Cela nous manque si nous sommes loin. Mancini nous a donné une identité précise. Nous espérons continuer à étonner, les attentes sont nombreuses maintenant que nous sommes champions. Le PSG est une grande équipe mais, malgré les grands champions, il y a de l'humilité, un vestiaire compact et on peut vivre la situation tranquillement. Une équipe qui m'aide à grandir. J'essaie de m'améliorer, après le Championnat d'Europe je suis devenu plus un homme » a lancé le gardien du Paris Saint-Germain, dont l’objectif à moyen terme sera bien sûr de s’imposer comme le titulaire à part entière du club de la capitale au poste de gardien de but. Mais qui sait aussi que Mauricio Pochettino ne peut pas évincer le très bon Keylor Navas du jour au lendemain après les performances incroyables du Costaricien en Ligue des Champions ces deux dernières années.