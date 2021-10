PSG : Donnarumma ou Navas, la décision est prise

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Titularisé lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des Champions cette semaine (2-0), Gianluigi Donnarumma a clairement marqué des points dans l’esprit de Mauricio Pochettino.

Pas vraiment à l’aise dans sa position de numéro un bis dans la cage du club de la capitale française, Gianluigi Donnarumma répond pour l’instant toujours présent. Après avoir affronté Clermont et l’OL en L1, le champion d’Europe a eu droit à sa grande première en Ligue des Champions, mardi soir lors du succès face au Man City de Pep Guardiola. Un départ plus que réussi puisque l'international italien a bouclé la rencontre avec un clean-sheet et une sacrée prestation en prime. Auteur de sept arrêts, Donnarumma a effectivement été l’un des hommes forts du PSG. S’il n’a pas doublé pour autant Keylor Navas, lui aussi auteur d’un bon match contre Bruges lors de la première journée de la C1, Donnarumma a montré qu’il mérite plus de temps de jeu. Car pour l’instant, le Costaricien a beaucoup plus joué que l’ancien cadre du Milan AC : huit matchs pour Navas, contre trois pour l’Italien.

« Je pense qu'il peut aider le PSG à remporter la Ligue des Champions »

Une tendance qui va rapidement s’inverser si l’on en croit les dires de Roberto Mancini. « Bien qu'il y ait un autre grand gardien au PSG, je ne pense pas que Donnarumma restera longtemps sur le banc. Je pense qu'il peut aider le PSG à remporter la Ligue des Champions », a lâché, sur l’antenne de Sky Sport Italia, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, qui pense que son protégé va vite devenir le titulaire au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, aucune décision finale n’a été prise par Pochettino. Et selon toute vraisemblance, la situation devrait même rester en l’état jusqu’à la fin de la saison, sauf si un portier venait à ne plus répondre aux attentes, ce qui ne semble pas devoir être le cas, tant e niveau de Donnarumma et Navas est exceptionnel, ce dont Mauricio Pochettino ne se plaindra pas. Après des années de doute à ce poste, la venue du gardien costaricien avait mis un terme au débat, mais avec le champion d'Europe en titre, la question est doublement terminée au PSG.