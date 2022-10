Giflé par Neymar, il porte plainte contre le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite aux révélations concernant l'armée numérique du PSG par Médiapart, l'une des présumées victimes de cette campagne digitale a porté plainte contre le club de la capitale.

Récemment, une enquête de Mediapart a démontré que le PSG avait employé des méthodes peu éthiques afin de mener des campagnes hostiles à l'encontre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux qui s'en prenaient à Paris. L'agence de communication, Digital Big Brother, a été chargée de créer de faux comptes Twitter entre 2018 et 2020 pour harceler des personnes, visées par le club de la capitale. Ces comptes étaient regroupés sous la houlette d'un, soit disant groupe de supporters « Paname Squad ». Adrien Rabiot, mais également Kylian Mbappé auraient été visés par cette armée numérique. Un supporter rennais a également été dans le viseur du PSG après une altercation avec Neymar lors de la finale de la Coupe de France 2019. Après la victoire de Rennes aux tirs aux buts dans cette compétition, au moment de recevoir sa médaille de finaliste, Neymar a été chambré par un fan des rouge et noir. Le Brésilien a alors asséné une gifle au supporter adverse dans une scène filmée par un autre téléspectateur. Le supporter a ensuite été retrouvé sur Twitter, son identité a été dévoilée et il a vécu du cyber-harcèlement pendant plusieurs mois avec des répercussions sur son travail et sa vie privée selon ses dires.

Le supporter rennais a déposé plainte

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

Selon les informations recueillies auprès de l'avocat du supporter par l'AFP, une plainte a été déposée ce mardi 18 octobre pour plusieurs motifs. « Collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux ou déloyal », « violation du secret professionnel », « violences psychologiques en réunion sur une victime » et « harcèlement moral ». Le parquet de Paris précise que cette plainte à l'encontre du PSG est en cours d'analyse. Après les révélations accablantes de Médiapart, le PSG se retrouve encore un peu plus dans la tourmente et fait face à de nombreuses affaires extra-sportives. Notamment une réouverte donc alors que les faits se sont déroulés il y a plus de trois ans.