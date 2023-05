Galtier viré, Naples remercie le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, les jours de Christophe Galtier au PSG sont comptés. L'entraîneur du club de la capitale ne devrait pas manquer de prétendants en cas de départ.

Le PSG est plus que jamais concentré sur le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Le club de la capitale a encore trois rencontres à disputer et compte six points d'avance sur le RC Lens, son dauphin. Ensuite, les Franciliens pourront se pencher sur leur intersaison. Et les chantiers ne manqueront pas. Parmi les dossiers que doit régler Luis Campos, celui de l'entraineur. Car sauf rebondissement, Christophe Galtier ne continuera pas l'aventure. José Mourinho est le grand favori pour prendre sa relève. Si son expérience au PSG est éprouvante et jonchée de péripéties, Galtier ne manquera pas de prétendants s'il devrait partir plus tôt que prévu de la capitale.

Galtier en Serie A, Naples y songe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Selon les informations du Corriere dello Sport, Naples est très intéressé par son profil et pourrait tenter de le convaincre en cas de départ de Luciano Spalletti. Encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le club italien, Spalletti n'est plus si certain de vouloir continuer l'aventure. Car malgré le titre de champion d'Italie, le coach de 64 ans sait que les ambitions seront sans doute revues à la baisse la saison prochaine en cas de départ de joueurs importants comme Victor Osimhen, Kim Min-jae ou encore Stanislav Lobotka. Ce serait en tout cas une très belle porte de sortie pour Galtier s'il devait se relancer dans une nouvelle aventure. Outre Galtier, les champions d'Italie apprécient aussi le profil d'Antonio Conte. Avant d'en savoir plus sur la suite que prendre sa carrière, Galtier va devoir garder la tête sur les épaules pour décrocher son deuxième titre de champion de France avec un deuxième club différent après le LOSC.