PSG : 40ME et un paiement étalé pour Neymar ! c'est l'offre du Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si l'offre a clairement 99% de chance d'être refusée par le Paris Saint-Germain, il semble que les dirigeants du FC Barcelone fassent parvenir dans les prochaines heures une proposition low cost pour obtenir le transfert de Neymar. On ne parle désormais plus d'un ou deux joueurs du Barça dans le deal, mais selon Le Parisien d'une enveloppe cash de 40ME et ensuite d'un montant non déterminé et qui dont le paiement sera en plus étalé sur plusieurs saisons. Ce montage privera non seulement le PSG de Neymar, ce qui n'est pas rien, mais en plus il ne permettra pas au Paris SG de recruter plusieurs renforts, ce qui est le souhait numéro 1 de Leonardo si la star brésilienne quitte le club de la capitale.

Même si le clan Neymar croit toujours à une fin positive, à savoir un départ vers le FC Barcelone, du côté du Paris Saint-Germain on se demande à quoi joue Josep Maria Bartomeu avec cette offre inacceptable. Car l'Emir du Qatar est très clair, il veut tirer 250ME du transfert de Neymar, même si à priori Doha étudiera tout de même toutes les propositions qui seront égales ou supérieures à 200ME. Alors ce n'est pas une offre du FC Barcelone que les choses vont se débloquer. Et l'hypothèse de voir Neymar rester au PSG augmente encore un peu.