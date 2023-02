Galtier se fâche sur le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Agacé par les critiques, Christophe Galtier a défendu ses recrues estivales. L’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que les nouveaux venus ont besoin de temps pour s’adapter.

En pleine période de crise, Christophe Galtier était très attendu en conférence de presse. Le coach du Paris Saint-Germain a dû effectuer plusieurs mises au point. Et notamment sur le niveau de ses recrues estivales. Le natif de Marseille ne comprend pas les critiques incessantes sur Carlos Soler, Fabian Ruiz et Vitinha. D’où son coup de gueule adressé aux médias.

« Je vois les remarques, a commencé Christophe Galtier. Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand vous êtes étranger et quand vous êtes arrivés tardivement. L’histoire du Paris Saint-Germain montre que des très grands joueurs ont eu un temps d’adaptation beaucoup plus long que ce que les gens pouvaient estimer. Ça ne date pas d’un an, c’est l’histoire du PSG. Il y a l’importance du club, le poids de ce maillot, l’environnement, la ville qui font que des joueurs mettent un certain temps, encore plus quand ils sont étrangers et qu’ils sont arrivés à la fin. »

Puis l’ancien entraîneur du LOSC a évoqué chaque cas en détail. « Je vais être très précis. Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés les derniers, très tardivement, a-t-il rappelé. Ils ont eu du retard dans tous les domaines, la préparation, l’adaptation, le logement et mettent un certain temps à trouver leur niveau. Et on parle de joueurs internationaux. A l’inverse, Vitinha, qui est dans une période difficile comme l’équipe, tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois. Et je vous ai tous relus. »

Vitinha digère le Mondial

Concernant l’international portugais, il s’agirait simplement d’une période plus difficile. « On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien à un certain moment pour plein de raisons, comme la Coupe du monde, a expliqué le technicien. Par contre, dans un article qui est sorti, on ne parle pas de Nordi Mukiele. Pourquoi vous ne parlez pas de Nordi Mukiele ? Parce que c'est un Parisien qui connaît le championnat de France et qui n’a eu aucun problème pour s’adapter et s’intégrer, il est chez lui. »

« On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur la tête des recrues. Vitinha a été à un très grand niveau, il est moins bien. Mukiele s'est intégré très rapidement parce qu'il est parisien et français. Il est arrivé chez lui, il a mis ses meubles, il a revu papa, maman, ses frères et sœurs. Il connaît la ville et l’environnement. On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur la tête des recrues dans cette mauvaise série », a insisté Christophe Galtier, prêt à défendre son groupe même s’il se murmure qu’il ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire.