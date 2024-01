Gabriel Moscardo inquiète, le PSG n’est plus si sûr

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour s’engager avec le Paris Saint-Germain, le jeune Brésilien Gabriel Moscardo n’a pas passé la visite médicale avec succès. Le milieu du Corinthians souffre d’une blessure à un pied et manquera les trois prochains mois de compétition suite à une opération. Un coup dur qui pourrait finalement remettre sa signature en question.

Pendant que Lucas Beraldo savoure ses débuts avec le Paris Saint-Germain, son compatriote Gabriel Moscardo reste coincé en salle d’attente. Le milieu du Corinthians devait lui aussi s’engager avec le club de la capitale cet hiver. Mais un problème a alerté le staff lors de la visite médicale. Après l’accord entre les deux formations, qui ont négocié un transfert à 20 millions d’euros, plus deux millions d’euros en bonus, une sérieuse blessure au pied a été détectée.

🚨 La transfert de Gabriel Moscardo au PSG pourrait ne PAS avoir lieu ! 🇧🇷❌



Le milieu de terrain va subir une intervention chirurgicale. Les doutes le concernant ont considérablement augmenté ces dernier joueurs au sein du club de la capitale.



Paris veut le joueur, mais veut… pic.twitter.com/sKLwps2mjL — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 10, 2024

Gabriel Moscardo devra subir une opération au Qatar et manquera les trois prochains mois de compétition. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain peu épargné par les pépins physiques cette saison. Pas de quoi remettre en question le transfert du Brésilien de 18 ans, du moins dans un premier temps. Car la tendance désormais relayée par Marcelo Bechler est bien différente. Le journaliste de TNT Sports Brésil affirme que les Parisiens doutent de plus en plus. A tel point que l’opération pourrait finalement capoter.

Al-Khelaïfi ne promet rien

Et les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas rassurer Gabriel Moscardo. « Je l'ai invité pour le match contre Toulouse, a confié le président du Paris Saint-Germain à L’Equipe. C'est un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. Il est blessé et a besoin d'une opération donc nous devons aussi regarder ça. Nous sommes dans une situation un peu inconfortable avec lui car nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. Nous devons attendre. C'est la situation actuellement. » Autrement dit, le joueur du Corinthians n’a reçu aucune garantie.