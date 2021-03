PSG-Barça : Les supporters en feu, jusqu’au couvre-feu

Dans : PSG.

Un an pratiquement jour pour jour après la remontée symbolique face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le PSG retrouve la phase finale de la Ligue des Champions ce mercredi au Parc des Princes.

Ce sera le FC Barcelone qui se présentera, avec ses stars et ses trois buts de retard. L’enceinte de la Porte d’Auteuil sera vide en raison de la situation sanitaire, mais contrairement à ce qui s’était passé face aux Allemands, il n’y aura pas de rassemblement sauvage aux abords du Parc (voir photo). Les supporters réfléchissent actuellement à la meilleure façon d’encourager leurs troupes, mais les autorités ne craignent pas un soutien massif au pied du stade, avant le match, à l’arrivée des joueurs ou après la rencontre. Le couvre-feu à 18h00 établi dans le pays empêche bien évidemment toute velléité à ce niveau, mais les supporters ne s’interdisent pas quelques actions d’éclat.

Le nom de l'hôtel où résidera la délégation du Barça a rapidement fuite sur les réseaux sociaux en ce début de semaine, et il a été question d’aller perturber le passage des joueurs catalans comme ce fut le cas avec les supporters locaux et la délégation du PSG à l’aller. Là-encore, le couvre feu force tout le monde à rester raisonnable. En revanche, une action d’éclat est envisagée au Camp des Loges ce mardi après-midi, avant le départ pour la mise au vert, histoire de marquer le coup et de montrer que, s’ils ne peuvent pas être au stade mercredi, les supporters sont toujours derrière l’équipe. Des banderoles de soutien, mais aussi d'insultes au FC Barcelone et à Shakira (la compagne de Piqué) ont par contre fleuri dans la ville depuis lundi. Une préparation de match en tout cas sereine pour les forces de l’ordre, pour qui la multiplication de ces grosses rencontres à huis-clos et par temps de couvre-feu permet de passer des soirées sans aucun souci.