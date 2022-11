Gabriel Martinelli, la nouvelle piste à 60 millions du PSG !

Dans : PSG.

L’été prochain, le PSG pourrait être contraint de recruter en attaque en fonction des potentiels départs de Lionel Messi et de Kylian Mbappé.

L’international argentin sera en fin de contrat et aura le choix de prolonger au PSG ou de partir vers le Barça, l’Inter Miami ou une autre destination. De son côté, Kylian Mbappé aura encore un an de contrat avec le PSG mais son avenir est très incertain pour le moment. Il est donc fortement probable que le club de la capitale soit contraint de recruter au minimum un joueur offensif lors du prochain mercato. Au Brésil, le nom d’Endrick est régulièrement associé au Paris Saint-Germain mais selon les informations du site Todo Fichajes, un autre attaquant brésilien est ciblé par Luis Campos. Il s’agit de Gabriel Martinelli, qui réalise un excellent début de saison sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal, actuel leader de la Premier League devant Manchester City.

Le PSG adore le profil de Gabriel Martinelli

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en Premier League depuis le début de la saison, Gabriel Martinelli dispose d’un profil qui ne laisse pas insensible l’état-major du PSG. Très jeune (21 ans), le natif de Guarulhos au Brésil est très polyvalent puisqu’il est aussi bien capable de briller sur un côté qu’à la pointe de l’attaque ou en soutien d’un avant-centre. Sa complémentarité avec Neymar ou encore Kylian Mbappé ne fait pas beaucoup de doute, raison pour laquelle Luis Campos a coché son nom. En revanche, il sera très difficile de le déloger d’Arsenal, qui aimerait le prolonger au-delà de 2024 et qui a fixé son prix à 60 millions d’euros au minimum. Même si le dossier s’annonce complexe, le PSG continue de travailler dessus et a l’intention d’observer le joueur durant la Coupe du monde au Qatar. Pour rappel, Luis Campos et Christophe Galtier mais également plusieurs scouts du PSG sont sur place et vont profiter de l’occasion pour surveiller plusieurs joueurs dans l’optique du mercato dont Gabriel Martinelli, appelé par Tite pour défendre les couleurs du Brésil.