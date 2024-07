Fem ‍: Le PSG recrute une star de l'OL

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi la signature de Griedge Mbock. La défenseure internationale, qui arrive de l'OL, s’est engagée avec le PSG jusqu’en 2027.

Après avoir recruté Mary Earps, la gardienne de but anglaise, l'équipe féminine du PSG vient de faire signer Griedge Mbock, la défenseure internationale tricolore qui évoluait à l'Olympique Lyonnais. « Je suis très fière de signer au Paris Saint-Germain. C’est une nouvelle grande étape dans ma carrière. Je rejoins un club aussi prestigieux qu’ambitieux et je suis impatiente de porter le maillot Rouge et Bleu. Avec le talent de notre effectif et le soutien de nos supporters, je suis convaincue que nous allons réaliser de belles choses et vivre une grande saison », a commenté la nouvelle joueuse du PSG, qui était en fin de contrat à l'OL et n'avait pas souhaité prolonger avec le club rhodanien.