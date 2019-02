Fair-Play Financier : La victoire par KO du PSG bientôt annoncée

Dans : PSG, Foot Europeen.

Dans l’interminable bataille qui oppose le Paris Saint-Germain à l’UEFA au sujet du respect du fair-play financier, la sentence va bientôt tomber.

Sollicité par le club de la capitale, le Tribunal Arbitral du Sport doit se pencher sur la volonté de l’UEFA de réétudier le cas du PSG, quand bien même une sanction sous forme d’accord passé entre le club et l’instance, avait déjà été décidée. Cette interférence entre les différentes chambres de l’UEFA avait beaucoup surpris, empêchant le champion de France d’y voir clair pendant plusieurs mois au sujet des sanctions dans le cadre du fair-play financier. Et tout remettre en cause avec une nouvelle procédure risquait d’encore plus compliquer la vie des dirigeants parisiens.

Selon Solen Cherrier, journaliste au Journal du Dimanche qui avait révélé la volonté des dirigeants de faire appel, la décision du TAS ne devrait plus tarder, et elle sera positive pour le PSG. Il faut dire que ce vendredi, le TAS vient de trancher en faveur du Galatasaray pour une demande similaire à celle faite par Paris. Le club turc reprochait à l’UEFA d’avoir trop tardé à faire appel de son premier jugement, et le Tribunal spécialisé dans le sport a donné raison au club d’Istanbul. En conséquence, le PSG devrait voir son premier accord au sujet du fair-play financier être confirmé, avec impossibilité pour l’UEFA de revenir dessus.