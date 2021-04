Esp : « Demande à Benzema », l’enfer pour Mbappé ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour faire connaître ses regrets par rapport aux critiques qu'il encaisse en France. Mais s'il part à Madrid, il pourrait prendre beaucoup plus cher.

Kylian Mbappé n’a pas été ménagé par les critiques malgré les résultats de l’équipe de France, l’attaquant tricolore du PSG n’ayant, il est vrai, pas rendu de bonnes copies sur ces trois rencontres sous le maillot des Bleus. Mais cette fois, le champion du monde a décidé de répondre à ces attaques venues de France, preuve que cela le touchait quand même. « Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue », a confié, sur RTL, Kylian Mbappé. Et ce dernier de faire remarquer que lorsqu’il s’agissait d’internationaux qui évoluaient à l’étranger, on tapait moins dur. Un message qui ressemblait quand même à un premier signal d’un possible départ du Paris Saint-Germain pour l’étranger quoi qu’en dise Mbappé. Mais s’il rejoint le Real Madrid la saison prochaine, ce qui est de plus en plus évoqué, le joueur du PSG risque de connaître l’enfer des médias sportifs espagnols.

Correspondant de L’Equipe et de RMC en Espagne depuis de longues années, Frédéric Hermel conseille à Kylian Mbappé de contacter d’urgence Karim Benzema, lequel a pris la foudre à une période de sa carrière chez les Merengue. Et même si désormais cela va mieux pour KB9, il sait ce dont les médias sont capables de l’autre côté des Pyrénées. « En France, les critiques sur les footballeurs, c’est du pipi de chat, Mbappé ne sait pas ce que c’est les critiques des journaux espagnols. Qu’il demande à Karim Benzema quand José Mourinho l’appelait le chat ou que Marca disait qu’il était mort, qu’il était foutu. Il va devoir durcir sa carapace. Par moment la presse espagnole est indécente, va vraiment trop loin », prévient le journaliste. Seul l'obstacle de la langue peut encore permettre à Kylian Mbappé d'éviter les critiques qui lui tomberont dessus à la moindre contre-performance avec le maillot du Real Madrid...s'il signe au Real Madrid.