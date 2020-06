Esp : Adios Neymar, le Barça fait un gros effort pour Lautaro !

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif dans l’optique du prochain mercato, Barcelone a longtemps hésité entre Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan).

Financièrement, il était bien plus simple pour le club catalan de boucler la venue de l’Argentin de l’Inter Milan, raison pour laquelle la piste Neymar a rapidement été écartée. En ce début de semaine, il semblerait que le feuilleton d’un éventuel retour du Brésilien au FC Barcelone soit sur le point de prendre fin. Car selon les informations obtenues par le journaliste Nicolo Schira, un accord a été trouvé entre le Barça et l’entourage de Lautaro Martinez, lequel devrait percevoir 12 ME par an au Camp Nou.

En revanche, il n’existe pour l’instant aucun accord entre l’Inter Milan et la direction du FC Barcelone. Au cours des derniers échanges, le champion d’Espagne en titre a proposé 60 ME en plus de Nelson Semedo et d’Arturo Vidal. Une offre colossale… que l’Inter Milan a tout simplement refusé, car les venues du défenseur portugais et du milieu de terrain chilien augmenteraient considérablement la masse salariale des Nerazzurri. Comme c’était le cas du PSG avec Neymar, l’Inter privilégie un deal en cash et réclame le paiement de la clause libératoire de Lautaro Martinez, à savoir 111 ME. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone, dont la situation financière est alarmante, va parvenir à trouver un accord à un tarif intermédiaire, avec une offre en préparation à 90 ME et un joueur en supplément. Lionel Messi, qui a régulièrement validé la piste Lautaro Martinez dans la presse catalane, l’espère. Les supporters barcelonais aussi. De leur côté, les dirigeants du PSG vont suivre avec attention la finalisation de ce dossier qui éloignerait définitivement le Barça de Neymar.