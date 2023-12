Embrouille PSG-Leipzig, 3 clubs s'immiscent dans le dossier Simons

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Prêté à Leipzig par le PSG l'été dernier, Xavi Simons ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le Néerlandais est en tout cas très courtisé.

Le PSG avait réalisé de gros chantiers l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi les recrues franciliennes : Xavi Simons. Cependant, le Néerlandais a été prêté dans la foulée à Leipzig. Car à Paris, son temps de jeu n'était pas garanti. Mais la saison prochaine, tout sera sans doute différent, surtout si Kylian Mbappé partait. Et même si Mbappé restait, Xavi Simons serait sans doute conservé au vu de sa progression. Mais Leipzig ne veut pas laisser passer l'occasion de garder l'ancien du Barça et aimerait beaucoup se le faire encore prêter. La situation est encore assez floue et si aucun accord n'était trouvé, d'autres clubs vont s'immiscer dans le dossier.

Xavi Simons, du beau monde est intéressé

Selon les informations du spécialiste du mercato Ekrem Konur, Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich sont intéressés pour recruter Xavi Simons l'été prochain. En l'état actuel des choses, le PSG veut garder le Néerlandais, tout comme les fans franciliens, conscients du crack qu'est Simons. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier et la gestion des événements par le club de la capitale sera scrutée avec attention. Le joueur de 20 ans veut du temps de jeu et a déjà prouvé qu'il pouvait faire parler la poudre peu importe le niveau. Luis Enrique, qui apprécie les joueurs jeunes à developper, ne serait sans doute pas contre la possibilité de compter un joueur de son talent dans son effectif. Xavi Simons, estimé à 70 millions d'euros, compte 6 buts et 9 passes décisifs en 25 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.