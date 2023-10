Ekitike lance déjà le mercato hivernal du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de quitter le PSG en fin de mercato, Hugo Ekitike a finalement pris la décision de rester dans la capitale, où il bénéficie d’un temps de jeu XXS sous les ordres de Luis Enrique, qui ne compte pas sur lui.

Barré par la concurrence démentielle de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Bradley Barcola ou encore Kylian Mbappé, Hugo Ekitike est totalement blacklisté par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Utilisé à seulement une reprise et pour huit petites minutes, l’ex-attaquant du Stade de Reims regrette sans doute de ne pas avoir rejoint Crystal Palace, West Ham ou encore Francfort, trois clubs qui suivaient sa situation avec beaucoup d’attention cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @hekitike

Pour des raisons sportives mais surtout financières, Hugo Ekitike a fait le choix de rester au PSG à la fin du mois d’août et il en paie aujourd’hui les conséquences. C’est ainsi que d’après les informations relayées par L'Equipe, il est clair qu’Hugo Ekitike sera sur le marché des transferts lors du mercato hivernal. Cela tombe bien, tous les clubs qui courtisaient l’attaquant parisien cet été sont toujours sur les rangs et seront ouverts à l’idée de le recruter, notamment sous la forme d’un prêt de six mois. Interrogé par Le Club des Cinq, le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour, est revenu sur le choix d’Hugo Ekitike de rejoindre le PSG il y a un an.

Ekitike a fait une grave erreur en signant au PSG

Selon lui, l’attaquant parisien a fait une grosse erreur en rejoignant Paris alors qu’à l’époque, Newcastle faisait d’Ekitike sa priorité offensive avant d’essuyer le refus du joueur et de miser sur Alexander Isaak. « C’est son choix et celui de son agent. Peut-être qu’un autre projet lui aurait permis de mieux s’exprimer (…) Le projet qui m’avait séduit est Newcastle. C’était leur priorité absolue. Quand je vois l’intérêt qu’avait Newcastle pour Ekitike, aujourd’hui on aurait peut-être pu en parler comme on parle d’Alexander Isak. Après je ne critique pas. Il est Français. C’est normal de vouloir jouer avec Messi, Neymar et Mbappé » a analysé le dirigeant de Reims, pour qui Hugo Ekitike a fait une sacrée erreur en rejoignant le PSG à l’été 2022. Un choix que l’attaquant de 22 ans doit regretter aujourd’hui au vu de son temps de jeu famélique.