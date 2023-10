Ekitike humilié au PSG, il fait des révélations choquantes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques semaines maintenant, Hugo Ekitike ne joue plus du tout au PSG. L'ancien attaquant de Reims paye ses choix lors du dernier mercato estival.

Tout va vite dans le football et Hugo Ekitike est en train d'en faire l'amère expérience. Arrivé à l'été 2022 au PSG en provenance du Stade de Reims en qualité de grand espoir du football français, l'attaquant français n'a pas du tout réussi à s'intégrer dans la capitale. Il y a quelques semaines, il a néanmoins eu l'occasion de pouvoir quitter le PSG lors du marché des transferts. Francfort était notamment intéressé dans le deal Randal Kolo Muani. Cependant, Ekitike a refusé la proposition, ce qui aurait pu faire capoter l'opération. Depuis, le PSG ne fait plus du tout jouer son attaquant. Une carrière à l'arrêt total donc à seulement 21 ans pour Hugo Ekitike.

Ekitike prêt à déballer son sac ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @hekitike

La situation est logiquement mal vécue par le principal concerné. Il ne se laisse pas abattre et a été récemment aperçu lors du combat entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé. Un événement qui aura réuni pas mal de footballeurs. Et Hugo Ekitike en a apparement profité pour vider son sac. Selon les informations de Sports Zone, après le PFL Paris, « des footballeurs se sont réunis et ont pu partager ensemble un moment pour debriefer la soirée et évoquer leur situation. Hugo Ekitike a évoqué sa situation et a livré quelques coulisses qui ont « choqué » ses collègues ». Lors du marché des transferts hivernal, Hugo Ektike devrait enfin pouvoir quitter le PSG et gagner du temps de jeu. L'occasion pour lui de se relancer mais aussi peut-être de vider son sac sur tout ce qu'il a vécu ces derniers mois dans la capitale française. En tout cas, cette information ne devrait pas faire plaisir à son club, qui prépare un déplacement périlleux mercredi soir sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions. Newcastle, un club où Ekitike a longtemps été annoncé quand il évoluait à Reims, avant de faire demi-tour pour signer au PSG à l'été 2022.