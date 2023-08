Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé provoque bien des débats, et visiblement cela commence à faire monter la tension au sein de certaines rédactions. C'est le cas à RMC, où Daniel Riolo a clairement craqué, s'en prenant brutalement à un de ses collègues avant de prendre quelques critiques assassines.

Plusieurs départements français ont été classés en zone rouge par Météo France en raison de la canicule, mais nul doute que le studio de l’After Foot peut s’ajouter à cette liste des endroits dans laquelle on peut constater des températures excessives. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, certains s’étonnaient des prises de position de Daniel Riolo devenu extrêmement favorable à Kylian Mbappé, un an après avoir été menacé d’un procès par Fayza Lamari, la maman du numéro 7 du PSG. Et mardi soir, l’orage a éclaté en direct à l’antenne. Il a suffi que l’élection de Marquinhos au poste de capitaine du Paris Saint-Germain soit évoquée pour que Daniel Riolo s’embrouille brutalement avec Walid Acherchour et Florent Gautreau. Le ton est vraiment monté, le journaliste vedette de RMC ne prenant pas le dessus, malgré sa colère.

Sur RMC, Mbappé fait craquer

Tout a commencé lorsque Walid Acherchour a fait remarquer que si c’est Marquinhos qui avait été élu capitaine du PSG et pas Kylian Mbappé, c’est que les joueurs parisiens avaient peut-être voulu aussi faire passer un message. « Ce qu’a fait Luis Campos en faisant revoter les joueurs, c’est grave », a expliqué le consultant, qui est persuadé que Paris voulait que Mbappé porte le brassard, mais qu'une majorité de joueurs en a décidé autrement. Aussitôt, Daniel Riolo est monté dans les tours. « Ta haine de Mbappé devient complètement délirante. Tu t’es rangé dans le clan des haters débiles sur Twitter qui pensent désormais que Mbappé doit se planter. Tu nous expliques que trois mecs qui ne sont pas des titulaires (Marquinhos, Danilo et Kimpembe) doivent être des capitaines (…) Dans le couloir avant l’émission, il jubilait et faisait des petits sauts dans le couloir, car Mbappé s’était fait bâcher, et quand Mbappé ratera une occasion il sera derrière comme un corbeau. Cela montre son objectivité (…) Mbappé est attaqué par une partie de la population qui est derrière toi. On est dans un pays de fous qui attaque l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire », lançait Daniel Riolo, lequel ne laissait pas ses collègues sans voix.

🔴🔵 Kylian Mbappé désigné seulement 4ème capitaine par le vestiaire, que faut-il interpréter ?



🎙 @walidacherchour et @DanielRiolo ne sont pas d'accord. pic.twitter.com/C5hhUXfnYF — After Foot RMC (@AfterRMC) August 22, 2023

« Je suis le premier à défendre Kylian Mbappé sur la totalité des sujets, y compris ceux qui sont extérieurs au foot, mais toi, tu es devenu bizarre et lunaire et depuis deux ou trois mois quand on parle de lui. Pour des raisons que je ne m’explique pas non plus, dans la guerre de communication entre le PSG et Mbappé, tu as choisi de te ranger dans le clan Mbappé (…) Tu as pris de manière péremptoire depuis le début de l’été la défense de Mbappé, il ne faut pas que cette défense t’empêche de voir que parfois, il en fait trop », constatait très calmement Florent Gautreau, visiblement surpris de la tournure prise par tout cela.

Pour Walid Acherchour, Daniel Riolo n’est plus sur la même planète que tout le monde. « T’es objectif toi ? Tu lui donnerais la mairie de Paris. Quand tu parles de Mbappé, j’ai l’impression que c’est lui qui parle à travers toi. Pour toi, on devrait aller chez lui chaque jour le remercier », lançait le nouveau membre de l’After Foot. De quoi renforcer la colère de Daniel Riolo : « Soit un minimum honnête, tu as raconté de la merde de A à Z tout l’été sur Mbappé, il devait s’en aller. Vous avez brodé sur les offres, mais moi, j'ai les infos. Oui moi, je sais. Oui l’entourage d’Al-Khelaifi me parle (…) C’est une réalité, il n’est pas aimé par une partie du vestiaire. » La tension retombait un peu, une série de publicités ramenant un peu de calme autour d'une table où Gilbert Brisbois a eu bien du mérite de réussir à contenir tout le monde.