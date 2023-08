Ekitike exfiltré en douceur, le PSG négocie

Un an après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike n'a déjà plus réellement d'avenir dans la capitale. Les champions de France seraient actuellement en passe de trouver une solution pour le jeune attaquant.

Le PSG avait fait un pari sur l’avenir assez coûteux en 2022 en faisant signer pour cinq ans Hugo Ekitike, qui sortait d’une bonne saison avec Reims. Mais avec une saison de recul, le deal, à près de 30 millions d’euros, n’a pas été une réussite. Alors, après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique a donné le feu vert à un départ du jeune attaquant de 21 ans. Il faut toutefois trouver un club capable de relancer Ekitike, et à en croire Fabrizio Romano c’est en Premier League que cela pourrait avoir lieu. Si ces derniers jours, on avait évoqué des pistes en Bundesliga, et plus précisément à Dortmund ou à Francfort, le journaliste italien envoie lui le joueur parisien dans le nord de l’Angleterre.

Everton have concrete interest in Hugo Ekitike. Told negotiation will take place over loan deal with buy option clause that can become mandatory 🔵🇫🇷



Terms of the deal and numbers not discussed yet, still at early stages with both PSG and player side. pic.twitter.com/KB6SKIgSPh