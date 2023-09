Draxler signe au Qatar, le PSG fait les poches de l'Emir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Marco Verratti devrait bientôt rejoindre le club d'Al-Arabi au Qatar, c'est un autre de ses coéquipiers parisiens qui file également vers Doha. Le PSG peut remercier l'Emir.

Placardisé et promis à une saison dans les tribunes du Parc des Princes s’il n’accepte pas de bouger, Julian Draxler a finalement décidé qu’il était désormais temps pour lui de ranger son casier et de quitter le PSG. Arrivé dans la capitale en 2017 pour 36 millions d’euros en provenance de Wolfsburg, et prêté la saison passée à Benfica moyennant 2,5 millions, d’euros, l’international allemand n’ira pas au bout de son contrat dans un an. En effet, alors que le mercato en Arabie Saoudite est fermé depuis deux jours, Julian Draxler va faire comme Marco Verratti et signer dans un pays ami du Paris Saint-Germain, le Qatar.

Draxler en pré-retraite au Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sethanie Taing (@sethanietaing)

Ce samedi, Loïc Tanzi révèle qu’après Abdou Diallo, et avant le milieu de terrain italien, c’est l’attaquant allemand de 29 ans qui a donné son accord ces dernières heures pour rejoindre le club d’Al-Ahli SC, à ne pas confondre avec le club saoudien d'AL-Ahli SFC qui dispute, lui, la Saudi Pro League. Un transfert vers un club basé à Doha qui ressemble tout de même à une porte bas de gamme pour celui qui compte 58 sélections et a été champion du monde avec l'Allemagne. En attendant, le Paris Saint-Germain peut remercier le Qatar qui s'est impliqué comme jamais dans le marché des transferts du club propriété de QSI, même si on ne connaît le montant de cette opération. Luis Enrique, qui avait demandé à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de faire le ménage dans son vestiaire, a obtenu gain de cause sur la totalité des joueurs demandés. La révolution du PSG peut désormais commencer.