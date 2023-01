Donnarumma régresse, le PSG prend une cartouche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Meilleur gardien de l’Euro 2020 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma n’est pas dans le meilleur moment de sa carrière avec le PSG actuellement.

Définitivement installé en tant que numéro 1 par Christophe Galtier, le gardien du Paris Saint-Germain peine à faire l’unanimité auprès des supporters et des observateurs. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma donne trop souvent du grain à moudre à ses détracteurs, avec des erreurs parfois évitables, que ce soit dans le jeu au pied ou dans la lecture de certaines trajectoires. Récemment, lors du déplacement de Paris à Lens, ponctué par une défaite contre les Sang et Or, « Gigio » avait livré une prestation inquiétante qui avait relancé le débat de la concurrence avec Keylor Navas. S’il est débarrassé de cette concurrence grâce à la gestion de Christophe Galtier, qui a fait de l’Italien son titulaire incontestable, Donnarumma peine à se montrer convaincant. La gestion du PSG lors des dernières années est forcément responsable de cela selon Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Rennes et plus récemment de Chelsea.

Donnarumma, une progression stoppée par le PSG ?

« Je suis resté sur une image extraordinaire de Donnarumma qui remonte à l’Euro en 2021 en sélection nationale. Je trouvais que ce gardien avait beaucoup changé parce qu’il y avait aussi eu un changement dans l’encadrement technique de l’AC Milan au poste de gardien. Je l’avais trouvé extrêmement proactif, presque à l’aise avec ses pieds. Il pouvait même utiliser son pied gauche. Et c’était un vrai patron derrière sa défense. Et puis il y a eu l’épisode PSG avec la fameuse concurrence avec Navas où on ne savait pas trois jours à l’avance qui allait jouer. Cela me parait assez problématique, surtout avec la différence de style des deux gardiens. Je pense que cela l’a fragilisé. Maintenant qu’il a le statut de numéro un, je pensais qu’il allait avoir beaucoup plus d’assurance dans ses performances. Et reconnaissons qu’il y a toujours un petit peu d’hésitation. J’ai regardé ses derniers matchs, notamment depuis la reprise, pour voir comment c’était. Il a encore des habitudes que j’ai du mal à comprendre chez lui » a analysé Christophe Lollichon sur RMC. Des commentaires peu rassurants pour Donnarumma, dont la progression semble à l’arrêt depuis trop longtemps au PSG. Pire, le gardien italien donne parfois l’impression de régresser.