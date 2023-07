Donnarumma fait flipper Luis Enrique, le PSG cible Thibaut Courtois ‍!

Dans : PSG.

Pas fan de Gianluigi Donnarumma, le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique est prêt à bouleverser la hiérarchie des gardiens au PSG. Il a demandé à ses dirigeants de viser très gros au poste de gardien de but.

Durant de longues années, le Paris Saint-Germain s’est compliqué la vie dans la gestion de ses gardiens. La saison passée pour une fois, tout était clair avec un numéro 1 clairement défini par Christophe Galtier en la personne de Gianluigi Donnarumma tandis que Keylor Navas était sa doublure, avant de partir en prêt à Nottingham Forest lors du mercato hivernal. Avec l’arrivée sur le banc parisien de Luis Enrique, tout pourrait de nouveau être chamboulé.

Et pour cause, l’ex-sélectionneur de l’Espagne n’est pas un grand fan de Gianluigi Donnarumma, dont la saison 2022-2023 avec le PSG n’a pas rassuré grand monde. Capable du meilleur comme du pire, peu à l’aise dans le jeu au pied, le gardien de l’Italie ne fait pas l’unanimité au sein du staff de Luis Enrique. Un avis partagé… par Luis Campos, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain. L’idée n’est pas forcément de vendre l’ex-gardien de l’AC Milan mais de recruter un n°1 bis afin de le titiller.

Le Real Madrid ferme la porte au PSG pour Courtois

Les pistes Hugo Lloris et David De Gea ont été évoquées mais ne transcendent pas Luis Enrique pour diverses raisons. A en croire le site Defensa Central, le nouveau coach du PSG vise du très lourd puisqu’il rêverait de recruter un certain Thibaut Courtois, qui n’est autre que l’un des trois meilleurs gardiens du monde ces dernières années. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026, le portier belge n’a toutefois pas l’intention de bouger. Le vice-champion d’Espagne en titre a de son côté fait savoir au PSG qu’il n'écouterait même pas les offres pour Courtois, jugé intransférable par Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain cette piste semble vouée à l’échec. Elle prouve toutefois que le club cherche un numéro 1 en puissance. Rien de bien rassurant pour Gianluigi Donnarumma, qui selon le Corriere della Sera, a confié à ses proches qu'il comptait poursuivre son aventure au PSG coûte que coûte, même si une recrue de taille venait mettre en danger son temps de jeu. Sauf énorme coup de tonnerre sur le marché des gardiens de but, ce ne devrait pas être Thibaut Courtois, très bien installé à Madrid et au Real.