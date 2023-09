Donnarumma est trop fort, Navas exige de quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très sollicité contre l’OL malgré la large victoire de son équipe, Gianluigi Donnarumma s’est définitivement installé comme le taulier du PSG dans les buts. Au grand désespoir de Keylor Navas, de retour au club cet été.

Prêté à Nottingham Forrest en Premier League la saison dernière, Keylor Navas est de retour au Paris Saint-Germain cette saison. Durant le mercato estival, l’international costaricien a eu plusieurs touches que ce soit en Europe mais également en Turquie et en Arabie Saoudite. L’ancien gardien du Real Madrid n’a finalement pas trouvé de point de chute et fait donc partie de l’effectif parisien pour la saison 2023-2024. Le site Futbol Centro America revient ce lundi sur la situation du gardien du Paris Saint-Germain.

Le média évoque la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma en indiquant qu’il y a encore quelques jours, l’ancien portier du Real n’était pas contre l’idée de se battre une dernière année pour sa place en espérant faire changer d’avis Luis Enrique dans la hiérarchie des gardiens. Mais ces derniers temps, les prestations de Gianluigi Donnarumma sont excellentes et Keylor Navas a bien compris qu’il serait impossible pour lui d’inverser le cours des choses. Récupérer la place de numéro un au profit de l’international italien semble désormais impossible.

Keylor Navas espère une offre de l'Arabie Saoudite

C’est ainsi que selon le média mexicain, Keylor Navas a demandé à quitter le PSG d’ici la fin du mercato saoudien le 20 septembre. Approché par plusieurs formations de Saudi Pro League cet été, Keylor Navas espère qu’un club saoudien viendra lui proposer un gros contrat afin de sortir de l’impasse au Paris SG. Mais rien n’est certain pour l’avenir du gardien de 36 ans puisque la piste la plus chaude le concernant menait à Al Hilal… qui a depuis recruté Yassine Bono en provenance du FC Séville pour près de 20 millions d’euros. La descente aux enfers de Keylor Navas n’est donc peut-être pas terminée et le Costaricien pourrait rester une ultime année dans la capitale française même si ce n’est plus ce qu’il souhaite.