PSG : Doucouré désigne Paris comme un excellent plan B au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Convoité par le Paris Saint-Germain cet hiver, Abdoulaye Doucouré (26 ans) avait été retenu par Watford.

Quelques mois plus tard, le milieu de terrain n’a pas changé d’avis. L’ancien joueur du Stade Rennais espère toujours rejoindre une formation plus ambitieuse qui lui permettra de disputer la Ligue des Champions. Mais s’il correspond au profil, le club de la capitale n’est pas la priorité du Français, plutôt dans l’attente d’une proposition d’un cador anglais.

« Je ne rêve pas d'un club en particulier. Bien sûr que le PSG est l'un des meilleurs en Europe, mais je n'ai pas en tête de vouloir aller au PSG à tout prix, a confié Doucouré à la presse britannique. J'aimerais rester en Premier League, je pense que c'est le meilleur championnat pour exprimer mes qualités. Après ça dépend des offres, ça dépend de beaucoup de choses. »

Doucouré veut partir mais…

« Je suis très ouvert. Si quelque chose arrive, tant mieux, sinon je serai content avec le maillot de Watford. J'ai tout donné pendant trois saisons, et si je reste une saison de plus, je serai content. Si je pars, je serai content aussi. Tout le monde sait ce que je veux, mais ça n'arrive pas forcément comme on le souhaite », a conclu Doucouré, en prenant bien soin de ne fermer aucune porte pour son avenir.