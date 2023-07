Donnarumma éjecté, le PSG lui cherche une porte de sortie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma n’est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, où le nouvel entraîneur Luis Enrique n’est pas fan de son profil.

En grande difficulté lors de la saison 2021-2022, sa première sous les couleurs du Paris Saint-Germain lorsqu’il était en concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma a affiché un niveau en amélioration l’an passé. Malgré quelques trous d’air, l’international italien a globalement fait partie du top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1.

Il y a encore quelques semaines, la tendance n’était pas du tout à un départ pour le portier formé à l’AC Milan, lequel semblait monter en puissance au fil de sa carrière parisienne. Mais la nomination de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier au poste d’entraîneur a rabattu les cartes. Le discours de Nasser Al-Khelaïfi auprès des joueurs à Poissy il y a quelques jours a d’ailleurs été très clair : les statuts ont disparu et aucun joueur n’est considéré comme un titulaire indiscutable.

Luis Enrique pas fan du profil de Donnarumma

Cela vaut pour les stars déclinantes comme Neymar, Verratti ou Marquinhos mais également pour les gardiens. Justement à ce poste, Luis Enrique aime des gardiens très à l’aise au pied et capable de jouer assez haut loin de leur but pour faire office de premier défenseur et anticiper les éventuels ballons en profondeur de l’adversaire. Un portrait-robot… qui ne colle pas du tout avec les qualités et les défauts de Gianluigi Donnarumma, excellent gardien sur sa ligne mais pas vraiment à l’aise techniquement.

A en croire les informations d’Il Messaggero, qui confirme la tendance récente, le coach espagnol est donc favorable à un départ de « Gigio » Donnarumma lors de ce mercato estival. Un retour en Italie est évoqué mais la porte de la Juventus Turin est fermée, le club transalpin étant très satisfait de Wojciech Szczęsny. La situation sera donc à surveiller dans les prochaines semaines alors que mercredi, la rumeur d’un intérêt du PSG pour Kepa Arrizabalaga de Chelsea a filtré dans la presse espagnole.