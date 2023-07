Donnarumma éjecté, la surprise Kepa au PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique n’est pas le plus grand fan de Gianluigi Donnarumma et n’est pas contre un grand chamboulement au poste de gardien au PSG.

Gianluigi Donnarumma est en danger au Paris Saint-Germain. Malgré une saison 2022-2023 meilleure que la précédente, l’international italien n’a pas levé tous les doutes à son sujet. Au-delà de ses performances irrégulières, le gardien formé à l’AC Milan n’a pas un profil qui plait particulièrement à Luis Enrique. En effet, le nouvel entraîneur du PSG aime les gardiens très à l’aise au pied et capables de jouer haut sur le terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kepa Arrizabalaga Revuelta (@kepaarrizabalaga)

Deux caractéristiques qui ne collent pas vraiment avec celles de « Gigio » comme il est affectueusement appelé dans la capitale française. C’est ainsi que selon les informations de Clacio Mercato Web, un départ de Donnarumma est sérieusement étudié par l’état-major du Paris Saint-Germain à la demande de Luis Enrique. Un improbable échange serait même dans les tuyaux avec… Chelsea.

Luis Enrique pousse pour Kepa Arrizabalaga au PSG

En effet, le média italien dévoile que Donnarumma pourrait quitter le PSG pour les Blues tandis que Kepa Arrizabalaga. Longtemps doublure d’Edouard Mendy chez les Blues, le gardien espagnol de 28 ans a retrouvé sa place de titulaire la saison dernière. A l’instar de Donnarumma à Paris, l’ancien gardien de Bilbao a alterné le très bon et le mauvais depuis son arrivée chez les Blues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Gardien le plus cher de l’histoire avec un transfert avoisinant les 80 millions d’euros en août 2018, le natif d’Ondorra colle beaucoup plus avec le profil recherché par Luis Enrique. De quoi l’imaginer sous le maillot parisien dans les prochaines semaines ? Il reste beaucoup à faire car dans ce genre d’échange, il est essentiel de convaincre toutes les parties de rejoindre un nouveau club. Mais sur le papier, Luis Enrique serait ravi de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour récupérer Kepa Arrizabalaga. Une décision qui divisera sans doute pas mal du côté des supporters et des observateurs du PSG en général.