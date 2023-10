Des millions de perdus, Ekitike va faire pleurer le PSG

Le début de saison a confirmé qu'Hugo Ekitike n'avait plus d'avenir au PSG. Utilisé 8 minutes seulement, l'ancien rémois se dirige vers un départ cet hiver. Néanmoins, il est peu probable que le PSG rentabilise le transfert de son attaquant.

Le futur Mbappé est désormais le paria numéro 1 au PSG. A l'été 2022, le club parisien misait sur l'avenir en recrutant le jeune Hugo Ekitike. Performant à Reims, le jeune attaquant faisait preuve d'une maturité impressionnante. Acheté 30 millions d'euros après un prêt d'une saison, il a déjà perdu tout crédit au PSG. La faute à une saison décevante sportivement comme dans l'attitude. Peu en vue lors de ses entrées en jeu, il a été dans le collimateur de Christophe Galtier à l'entraînement. La relation entre Ekitike et le PSG s'est encore détériorée cet été quand le jeune joueur a refusé de partir à Francfort, menaçant un temps le transfert de Kolo Muani.

Le site Caughtoffside ne fait que confirmer la tendance actuelle : Hugo Ekitike quittera le PSG incessamment sous peu. Boudé par Luis Enrique, absent de la liste en Ligue des champions, Ekitike devra s'en aller en janvier pour relancer sa carrière. Une aubaine financière pour le PSG ? Pas vraiment. Malgré les offres des clubs anglais cet été, un transfert onéreux n'est pas à l'ordre du jour pour l'ancien rémois.

Mais où est passé Hugo Ekitike ? 😵



L’attaquant français n’a joué que 9 MINUTES depuis le début de la saison et n’a même pas été pris dans le groupe professionnel lors des 6 derniers matchs…



Quel dommage quand on repense à sa saison 2021-22 avec 11 buts et 3 passes décisives… pic.twitter.com/E05VhKyIHI