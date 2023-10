Dembélé le fantôme du PSG, il refuse le mot flop

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis le début de la saison avec le PSG, Ousmane Dembélé n'a toujours pas marqué le moindre but. Une situation qui commence à inquiéter dans la capitale.

Recruté au Barça l'été dernier, Ousmane Dembélé savait que la pression serait grande au PSG. Titulaire dans l'équipe de Luis Enrique, le champion du monde alterne le bon et le moins bon. Sur le terrain, Dembouz se montre entreprenant et pas avare d'efforts. Problème, son efficacité ! Après 8 rencontres disputées en Ligue 1, Dembélé n'a pas marqué le moindre but et a délivré 2 passes décisives. Un bilan comptable famélique qui inquiète forcément. Que ce soit au PSG mais aussi en équipe de France, l'ancien du Barça commence à être contesté. Malgré tout, certains gardent espoir. C'est notamment le cas de Romain Beddouk.

Dembélé, tout n'est pas encore perdu

Lors d'un billet pour France Bleu Paris, le journaliste a donné son avis sur Dembélé, tout en lui laissant encore une chance. « Je n’arrive pas à véritablement me positionner sur le cas Dembélé. Je vous explique pourquoi : effectivement le rendement n’est pas bon. Être influent sur 2 buts en 9 matches avec Paris c’est insuffisant. Insuffisant pour tout joueur offensif censé être titulaire dans cette équipe ; insuffisant également quand on sait qu’il vient numériquement remplacer Neymar ou Messi, deux joueurs qui avaient leurs défauts mais qui avaient quand même un rendement plus que satisfaisants. Mais pour autant, tout est loin d’être mauvais dans les matches que produit Dembélé, il y a du déchet certes, mais à la suite de différences qu’il réalise, tout seul. Il est le 2e joueur européen dont les dribbles mènent le plus à un tir. Ça veut dire que ses inspirations mènent à la création d’un danger mais que pour le moment il manque ce réalisme pour concrétiser ces occasions provoquées par Dembélé. Quand on prend ces deux arguments contradictoires, une seule conclusion peut être faite : il est impossible d’avoir un avis fixe sur le début de saison d’Ousmane Dembélé en prenant un parti sans entendre les arguments contraires ou inversement. Maintenant on espère que ces différences vont rester mais que le réalisme va se régler pour avoir un Dembélé dangereux et, enfin, décisif », a notamment indiqué Romain Beddouk, qui veut croire que Dembouz arrivera à débloquer son compteur pour prendre confiance et être enfin le joueur à la hauteur de son potentiel.