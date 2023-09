Dembélé flambe au PSG, Xavi s'en fout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le départ d'Ousmane Dembélé du FC Barcelone a fait mal au club catalan qui ne s'y attendait pas. Mais Xavi a apparemment tourné la page.

Cet été lors du marché des transferts, Ousmane Dembélé a pris la décision de quitter le FC Barcelone. La proposition du PSG était trop belle et le champion du monde 2018 était désireux de démarrer un nouveau chapitre de sa vie de footballeur. Son départ dans la précipitation du Barça avait fait grand bruit en Catalogne. Son entraineur, Xavi, qui comptait beaucoup sur lui, s'est dit très déçu. Mais l'ancien milieu de terrain est passé à autre chose et peut se satisfaire du très bon début de saison de ses troupes, qui performent très bien sans Ousmane Dembélé.

Dembélé, Xavi ne veut plus y penser

Après la victoire face au Celta Vigo, Xavi est revenu sur le départ de Dembélé en conférence de presse. Et la pilule est passée même s'il n'a pas regardé ses matchs depuis son arrivée au PSG : « Je me souviens de lui, mais je n'ai pas vu les matchs du PSG. Ce n'est pas notre rival. Je n'ai aucun ressentiment contre lui et je lui souhaite le meilleur. Le Barça continue, nous avons trouvé des solutions avec Lamine, Rapha... nous sommes ravis ». Dembélé a donc vite été oublié par Xavi, qui ne veut pas s'attarder sur les joueurs qui ont décidé de quitter le navire. Désormais sous les ordres de Luis Enrique, l'ancien du Stade Rennais souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Il a néanmoins donné sa première passe décisive à Gonçalo Ramos ce dimanche soir lors du succès probant du club de la capitale face à l'Olympique de Marseille.