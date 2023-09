Dégoûté, Verratti offre ce dernier plaisir au PSG

Dans : PSG.

Poussé dehors par le Paris SG, Marco Verratti a beaucoup de mal à digérer son futur départ pour le Qatar. Il aurait au moins rêver de continuer en Europe, voire en Arabie Saoudite, mais Nasser Al-Khelaïfi a refusé toutes les offres, jugées trop faibles.

Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ de Marco Verratti du PSG peine à se finaliser. Tout est toujours annoncé en ordre pour qu’il rejoigne Al-Arabi, même si l’Italien traine clairement des pieds pour s'engager au Qatar. Ce n’était clairement pas son désir au moment du début de saison, et l’annonce faite par Luis Enrique lui a totalement coupé les jambes. C’est même lui qui a refusé de rejoindre sa sélection pour les matchs internationaux de cette semaine, estimant qu’il n’avait pas la tête à défendre les couleurs de la Nazionale dans ces conditions. Son avenir professionnel se joue dans les prochains jours, et c’est surtout le PSG qui se frotte les mains. En effet, L’Equipe explique ce dimanche que Nasser Al-Khelaïfi a cherché à le placer dans tous les clubs possibles cet été, cherchant d’abord un point de chute en Europe.

Mais le salaire de Verratti et le montant demandé par Paris pour le laisser filer ont refroidi le Bayern Munich, le FC Barcelone et Chelsea, qui étaient intéressés. Ensuite, ce fut au tour de l’Arabie Saoudite, mais Al-Hilal n’a pas eu le financement pour monter au-delà de 40 millions d’euros, provoquant le refus de Nasser Al-Khelaïfi, qui voulait au départ 100 millions d’euros pour son « Petit Hibou ». Finalement, c’est bien le PSG qui a choisi pour Verratti son futur club, et ce sera le Qatar, qui va aligner 50 ME pour le faire venir. La visite médicale est programmée mais l’Italien n’y a pour le moment jamais répondu, alors que le mercato ferme le 18 septembre à Doha. Totalement dépité, le milieu de terrain va être obligé de balayer 11 ans de présence au PSG pour éviter de passer une saison entière sans jouer à moins d’un an de l’Euro. A contre-coeur pour celui qui faisait rêver toute l’Europe il y a quelques années de cela, mais paye sa baisse de régime et le changement d’ère du Paris SG également.