Darwin Nunez, le PSG scotche l'Europe avec son offre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne rigole plus et prévoit de mettre le paquet pour Darwin Nunez si jamais Kylian Mbappé devait partir.

Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Rafael Leao, les noms d’attaquants de premier plan courtisés pour renforcer le PSG la saison prochaine fusent. Il faut dire que Kylian Mbappé a encore de grandes chances de partir, et Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne peuvent pas attendre éternellement d’avoir la décision de leur international français pour se réveiller tardivement au mercato. Résultat, il y a une piste que le Paris SG fouille avec de plus en plus d’insistance, et elle mène à Darwin Nunez. L’attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne est une véritable machine à buts, et il l’a aussi démontré au plus haut niveau avec ses performances en Ligue des Champions. A 22 ans, il a déjà l’Europe à ses pieds. Manchester United et Arsenal se sont renseignés sur son sujet, alors que le Bayern Munich rêve d’en faire le remplaçant de Robert Lewandowski.

Le Bayern prend peur face au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Mais en Allemagne, la douche froide est tombée. Le journal Abendzeitung, spécialisé dans l’actualité de Munich et sa région, dévoile qu’un club a pris les devants dans ce dossier, et il s’agit du PSG. La surenchère autour de l’Uruguayen est telle que le club bavarois a décidé de jeter l’éponge, estimant que le Paris SG allait l’emporter dans ce dossier en approchant des 80 millions d’euros. Une somme colossale qui suffirait largement au Benfica Lisbonne pour céder son avant-centre qui est un joueur complet, efficace et surtout encore jeune. Il faut dire que les Aigles avaient au départ mis une mise à prix à 60 millions d’euros. Il reste à savoir si les formations anglaises, qui ont aussi une dimension financière importante, laisseront le PSG l’emporter aussi facilement. Mais la crainte de voir Kylian Mbappé partir et ne pas être remplacé par un joueur capable de faire des différences et provoquer l’enthousiasme des supporters est réelle à Paris, où au moins une très grosse dépense sera effectuée en attaque.